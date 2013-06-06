中国金融：人民币资本项目可兑换要防止超大规模资金流出--专家

* 人民币资本项目可兑换未来五年内可基本确定格局--李稻葵

* 操作方案应设置“防火门”或是“紧急阀门”，防止超大规模资金流出

* 银行信贷资产证券化是金融领域改革突破口

* 今年利率市场化将加速推进，存款利率浮动幅度可扩至1.15-1.2倍

路透上海6月6日 - 在中国将推出人民币资本项目可兑换操作方案之际，清华大学经济管理学院中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为，人民币资本项目可兑换未来五年内可以基本确定格局，再用五年的时间去完善机制。但是为应对风险，操作方案应设置“防火门”或是“紧急阀门”，防止超大规模资金流出。

中国证券报周四引述李稻葵称，今年推出人民币资本项目可兑换操作方案的国内外条件非常成熟，而且是不得不为之。一方面，目前全球各国都在推行的大规模量化宽松政策导致跨境资本流入汹涌；另一方面，人民币升值导致中国出口企业面对较大压力。

“热钱继续涌入，人民币汇率持续上升。面对两面夹击，政策必须主动。因此，资本项目可兑换必须大力推进，通过这种方式来缓解人民币升值的压力。”他在接受中证报专访时指出。

李稻葵同时强调，如果资本账户打开，就很有可能形成资金大量出走的局面，除可能对资产市场带来巨大冲击，银行体系也会出现挤兑风潮。因此可考虑在出现上述情况时，对每一个银行账户和投资者设定兑换上限，以逆转市场预期与资金大量外流趋势。

另外，资本账户开放有可能会带来一些负面影响，例如普通居民境外投资出现亏损，压力聚集或可演变为改革负担。因此可考虑规定银行账户存款额符合一定数量限制才可兑换成外币出境投资等，化解可能出现的尴尬局面。

至于政府同时提出的利率市场化改革，李稻葵指出，存款利率浮动幅度可以扩大至基准利率的1.15-1.2倍，但是建议每半年左右的时间就评估实际效果，以这种“小步快走”给市场形成良好的改革预期。

**银行信贷资产证券化是改革突破口**

针对今年的金融体制改革，李稻葵认为，一个突破口就是商业银行的信贷资产证券化改革，因为这将很大程度上给银行松绑，并将大大促进债券市场发展；同时要把商业银行资产负债表外的资产都纳入到财务体系中，使影子银行从“影子”里走出来。

他举例说，可以通过试点的方式，把商业银行一部分安全性比较高的住房贷款、房屋贷款进行资产证券化。前期可以选择那些首付比例在50%以上的个人住房按揭贷款进行证券化，将银行资产引入债券市场。

不过要注意的是，银行资产证券化之后不应在银行内部自我循环，不能是甲银行的资产证券化完成后再给乙银行持有，而应该由社保基金、个人投资者持有，通过这个方式给银行及整个资本市场减压，从而最终改变整个金融结构。

今年3月中国人民银行副行长刘士余曾指出，当前商业银行贷款的持续增长已经导致在资本市场融资对实体经济产生溢出效应，其贷款增长和资本补充的交替不可持续，唯一出路和办法就是大力发展资产证券化，把银行的表内资产，通过资产证券化转给更多的市场投资者。

行政体制改革方面，李稻葵认为重点是投资审批，而且城乡统筹发展不能“一刀切”。