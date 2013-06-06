两岸经贸：陆客来台自由行将增加5-10个试点城市--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北6月6日 - 台湾经济日报周四报导，行政院日前大动作宣布提振景气措施，其中一项扩大陆客观光的政策里，将扩大自由行试点城市，增加陆客来台自由行人数，根据两岸协商共识，大陆将再增加5-10个来台自由行城市。
报导指出，两岸已初步协商完毕，双方将于近日共同发布名单，最快可从6月底开始。将有望为航空、观光相关产业带来利多。
新增自由行城市后，政府部门将观察3-6个月，若旅客数持续增加，市场反应热烈，每天来台自由行旅客量限制，还会由目前的2,000人再放宽至3,000人，甚至更多。
报导并称，未来新增自由行的城市中，以浙江宁波、云南昆明、东北大连、河南郑州、湖北武汉等五个城市，开放可能性最高。另外，江苏无锡、湖南长沙、广东珠海、河南洛阳、东北哈尔滨、长春及沈阳等城市，居民消费能力不低，也在台湾争取开放的名单中。
报导引述一位未具名的相关官员表示，5月中旬两岸官员再次会商，达成共识将新增来台自由行的城市，目前正办理行政作业，近日会共同发布，并给大陆组团旅行社一段时间筹备，6月底前应可开放。
内政部移民署统计，2011年6月28日首次开放北京、上海、厦门三个城市民众，可申请来台自由行，当年共3万余人来台，去年分两批再增加天津等10个城市，全年来台自由行旅客数激增至19万1,148人，增加六倍多。
台湾主计总处5月底的预估中，2013年商品及服务的输出年增5.15%，国外净需求对GDP(国内生产总值)全年2.4%的成长中贡献0.65个百分点。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。