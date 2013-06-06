两岸经贸：陆客来台自由行将增加5-10个试点城市--报载

路透台北6月6日 - 台湾经济日报周四报导，行政院日前大动作宣布提振景气措施，其中一项扩大陆客观光的政策里，将扩大自由行试点城市，增加陆客来台自由行人数，根据两岸协商共识，大陆将再增加5-10个来台自由行城市。

报导指出，两岸已初步协商完毕，双方将于近日共同发布名单，最快可从6月底开始。将有望为航空、观光相关产业带来利多。

新增自由行城市后，政府部门将观察3-6个月，若旅客数持续增加，市场反应热烈，每天来台自由行旅客量限制，还会由目前的2,000人再放宽至3,000人，甚至更多。

报导并称，未来新增自由行的城市中，以浙江宁波、云南昆明、东北大连、河南郑州、湖北武汉等五个城市，开放可能性最高。另外，江苏无锡、湖南长沙、广东珠海、河南洛阳、东北哈尔滨、长春及沈阳等城市，居民消费能力不低，也在台湾争取开放的名单中。

报导引述一位未具名的相关官员表示，5月中旬两岸官员再次会商，达成共识将新增来台自由行的城市，目前正办理行政作业，近日会共同发布，并给大陆组团旅行社一段时间筹备，6月底前应可开放。

内政部移民署统计，2011年6月28日首次开放北京、上海、厦门三个城市民众，可申请来台自由行，当年共3万余人来台，去年分两批再增加天津等10个城市，全年来台自由行旅客数激增至19万1,148人，增加六倍多。