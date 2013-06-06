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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 09:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在亚洲市场延续跌势

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* 澳元跌破0.9500美元，亚洲时段料延续跌势

* 跌至触碰失效期权边界0.9479的低位，自4月11日以来的累计跌幅达逾10%

* 澳元的下一个技术水准在0.9388美元，迄今为止几乎没有跌势暂歇的迹象，0.9500目前成为阻力位(完)
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