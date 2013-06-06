全球金市：金价小跌，因印度上调黄金进口关税

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期。
印度将黄金进口关税调高三分之一至8%，因政府企图压制黄金需求飙升。印度5月黄金进口达到162吨，为2011年月平均量的两倍。
前一日印度央行甫采取行动，要求国内珠宝商只能用现金买进黄金。
香港政府统计处周三发表的数据显示，今年4月香港对中国内地的黄金总出口达125,715公斤（125.715吨），按月锐减43.8%；月内自中国进口的黄金总量按月亦跌47.8%。
美国铸币局主管Richard Peterson周三表示，美国鹰洋(American Eagle)金币和银币的需求全球近两个月来一直处在前所未见的水准。之前金价创纪录跌幅，令散户投资者压抑数年的需求得以释放。 (完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。