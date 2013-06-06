全球金市：金价小跌，因印度上调黄金进口关税

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期。

印度将黄金进口关税调高三分之一至8%，因政府企图压制黄金需求飙升。印度5月黄金进口达到162吨，为2011年月平均量的两倍。

前一日印度央行甫采取行动，要求国内珠宝商只能用现金买进黄金。

香港政府统计处周三发表的数据显示，今年4月香港对中国内地的黄金总出口达125,715公斤（125.715吨），按月锐减43.8%；月内自中国进口的黄金总量按月亦跌47.8%。

美国铸币局主管Richard Peterson周三表示，美国鹰洋(American Eagle)金币和银币的需求全球近两个月来一直处在前所未见的水准。之前金价创纪录跌幅，令散户投资者压抑数年的需求得以释放。 (完)

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