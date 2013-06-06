《台湾重要政经日程》--6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
6/6(四)
--11:00 工研院〞跨产业谈创新〞从新局到变局记者会。
==================近期重要政经消息======================
6/7(五)
--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。
6/10(一)
--13:30 台积电 公布5月营收。
--14:00 联电 公布5月营收。
6/12(三)
--端午节休市一日。
6/20(四)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。
6/24(一)
--16:00 主计总处公布5月季调失业率，4月为4.19%。
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，4月年减0.88%。
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
--16:10 央行公布5月M2年增率，4月为年增3.71%。
7/5(五) *--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。 *--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
6/27(四)
--约17:00 台湾央行第二季理监事会议后记者会，宣布利率决策。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四) -2/4 (二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。