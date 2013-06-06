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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 09:11 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆跌至新低，但日经指数反弹或带来支撑

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* 澳元/日圆跌至93.85的趋势新低，因澳元/美元在0.9500的障碍位被触发

* 日经指数自盘初跌势中反弹，有可能为澳元/日圆带来支撑

* 趋势目标位在2月所及低点92.92日圆，早前触及的高位94.65构成阻力

* 浏览技术图表，请点选(link.reuters.com/cyn68t)(完)
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