企业并购：思爱普收购瑞士企业hybris以加强云服务

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透6月5日 - 欧洲软件公司思爱普(SAP) 已购入瑞士软件开发商hybris以扩大其客户管理平台，在数十亿美元的云服务市场中挑战Salesforce.com 和甲骨文 。
双方于周三宣布了协议，但没有透露财务细节。熟知内情的两位消息人士告知路透，思爱普为购入这家公司支付了10-15亿美元。
思爱普拒绝就收购金额置评。
思爱普像甲骨文一样，一直以来努力向云服务提供商的方向转型，并降低其对传统商业软件的依赖。
该公司去年收购了网络和线上商务软件开发商Ariba。根据交易价格，对该公司的估值为43亿美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选