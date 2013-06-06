中港个股：中国铝业将实行弹性生产，涉暂时关停电解铝产能约38万吨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月6日 - 为应对市场形势持续恶化，全球第二大氧化铝生产商--中国铝业 从周四起，该公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。
自2011年四季度开始，铝价持续处于下降通道，而电解铝行业产能过剩的问题亦严重，加上国内外经济复苏乏力等影响，国内电解铝企业呈现大面积亏损。根据国家统计局数据，截至3月底，全国规模以上铝冶炼企业278家，亏损企业为97家，占比达34.9%。 作为行业龙头，中国铝业曾在2010年和2011年连续两年盈利，但自去年出现巨亏82.34亿元，与2011年净盈利2.38亿元相比大幅下降。今年一季度其亏损额近10亿元。公司开始频繁处置旗下铝资产。5月10日已拟整体转让所持铝加工企业的股权，交易涉及到的铝加工企业共九家。 (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。