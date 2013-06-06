中港个股：中国铝业将实行弹性生产，涉暂时关停电解铝产能约38万吨

自2011年四季度开始，铝价持续处于下降通道，而电解铝行业产能过剩的问题亦严重，加上国内外经济复苏乏力等影响，国内电解铝企业呈现大面积亏损。根据国家统计局数据，截至3月底，全国规模以上铝冶炼企业278家，亏损企业为97家，占比达34.9%。 作为行业龙头，中国铝业曾在2010年和2011年连续两年盈利，但自去年出现巨亏82.34亿元，与2011年净盈利2.38亿元相比大幅下降。今年一季度其亏损额近10亿元。公司开始频繁处置旗下铝资产。5月10日已拟整体转让所持铝加工企业的股权，交易涉及到的铝加工企业共九家。 (记者 赵红梅；审校 曾祥进)