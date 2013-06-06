港报社评：港人港地热捧，助上车还待测试--经济日报6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
港府首次推出两幅启德「港人港地」，获发展商高价承接，反映财团接受此发展模式。惟启德项目属中高价住宅楼盘，若要测试港人港地能否助市民上车，港府须再在新界区推港人港地，才能检视此政策是否有效及应否常规化。
首两幅启德土地昨揭标，最终均由一中资财团以45.4亿元中标，预料该项目正式推售时，平均尺价将逾万元。虽然上述两地设有长达30年的销售限制，其间只能卖给港人，但因项目兼具港铁沙中綫和邮轮码头等卖点，遂吸引不少中小型发展商亦加入争逐。
发展商对这两幅港人港地反应热烈，对港府有两重意义，一方面反映地产商认为只要地价略有折让，港人港地此发展模式在商业上仍可行；另一方面亦显示港人港地不会令地价大幅减值，政府亦可免被指廉售土地予发展商。 然而，这能否引证港人港地政策有效？答案是言之尚早。今次推出的两幅港人港地位处市区，发展商未来极可能以中高端定位包装推售。故港府要真正检视港人港地政策能否助民上车，应在地价相对较低的新界区，再推港人港地，并继续加入建设规定，促发展商兴建针对上车客的中小型上车盘单位。 届时发展商若对这类土地仍有承接力，且成交价亦反映出未来推售时，楼价有机会更切合上车客需求，才可初步显示港人港地政策达到市民期望的目标。港府若要将港人港地变成常规性房策，仍须作进一步测试，尤其要检视政策对协助上车安居的成 效，才有更强理据赢得公众支持。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。