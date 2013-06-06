港报社评：港人港地热捧，助上车还待测试--经济日报6月6日

发展商对这两幅港人港地反应热烈，对港府有两重意义，一方面反映地产商认为只要地价略有折让，港人港地此发展模式在商业上仍可行；另一方面亦显示港人港地不会令地价大幅减值，政府亦可免被指廉售土地予发展商。 然而，这能否引证港人港地政策有效？答案是言之尚早。今次推出的两幅港人港地位处市区，发展商未来极可能以中高端定位包装推售。故港府要真正检视港人港地政策能否助民上车，应在地价相对较低的新界区，再推港人港地，并继续加入建设规定，促发展商兴建针对上车客的中小型上车盘单位。 届时发展商若对这类土地仍有承接力，且成交价亦反映出未来推售时，楼价有机会更切合上车客需求，才可初步显示港人港地政策达到市民期望的目标。港府若要将港人港地变成常规性房策，仍须作进一步测试，尤其要检视政策对协助上车安居的成 效，才有更强理据赢得公众支持。