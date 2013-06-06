朝鲜称韩国企图绑架该国九名年轻人

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月5日 - 朝鲜周三指控韩国活动人士试图绑架该国九名年轻人。联合国和韩国认为这九人上周被中国强制遣返回朝鲜。

联合国上周表示，对中国遣返九名朝鲜人感到担忧，这些人将因叛逃面临严重的惩罚，甚至被处决。他们在越境进入老挝后首先被遣返到中国。

每年有数以百计的朝鲜人试图逃离朝鲜，往往是首先越境进入中国，然后前往东南亚。很多人最终抵达曼谷的一个接待中心，然后被送往韩国。

韩国外交部称，当这九人试图前往韩国时，在老挝被朝鲜特工发现，随后他们被强行驱逐遣返。

但朝鲜中央通讯社称，韩国方面曾试图诱骗这九人，以便将他们带至韩国。

“最近发生了一件前所未有的反人道主义暴行，卖国的傀儡分子试图引诱并绑架我们的年轻人，将他们带至韩国。”

朝鲜认为韩国是美国的傀儡。

一些韩国专家表示，朝鲜或许会在针对韩国或国际人权组织的宣传活动中利用这九人。

朝中社援引朝鲜红十字中心委员会发言人的说法称，为了试图将这九人带到韩国，他们被强迫阅读基督教文学，并给了他们很多指责朝鲜的信息。

朝中社称，韩国政府应“惩处教唆犯，并就这种犯罪行为道歉。”

韩国政府因未能阻止这九人被老挝驱逐至中国，随后又被遣返回朝鲜而面临国内民众的口诛笔伐。（完）