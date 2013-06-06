港报社评：中欧「双反」交锋，贸易战危机隐伏--信报6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
继欧盟委员会对中国光伏产品征收惩罚性关税后，中国商务部昨天宣布，对进口来自欧盟的葡萄酒启动反倾销及反补贴「双反」调查，双方贸易冲突加剧，不仅使贸易战的阴霾倏现，更为中欧拓展共同利益强化双边关系带来消极影响。
中欧双方若双方未能在8月6日前达成解决方案，意味中国光伏产品在欧洲市场再无立足之地。 可以看到，中国急不及待还击，双边贸易冲突的范围进一步扩大，形势发展明显滑向不利一面。
今次欧盟对中国进口额逾200多亿美元的光伏设备发起「历来最大的『双反』调查」，在欧洲政商界亦激起强烈的正反争论，包括德国和英国在内等18个成员国反对。
未来2个月，中欧就解决光伏「双反」案展开的「价格承诺」谈判，能否达成协议，为事态发展关键所在。欧盟贸易专员古赫德以「价格承诺」逼中国让步，但相信中国也不会轻易让步，这回中欧贸易冲突恶化的风险前所未见。
对中国来说，欧盟反倾销力度不断加强，也突显了中国有检讨产业政策的迫切性。近年国内光伏基地如雨后春笋，多晶硅产量暴增，产能过剩，但严重依赖国际市场。自2008年金融危机后，导致光伏产品价格急跌，光伏产业步入寒冬。
今次贸易冲突虽然加深了中欧经贸关系的矛盾，中国光伏业也无可避免出现阵痛，但按市场原则进行优胜劣汰的经营考验，对新兴产业的长期健康发展未尝不是一件好事。
可以说，中国优化产业政策势在必行，也有需要加强民营企业的出口，多少有助减少各国对中国产品「双反」的指控。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。