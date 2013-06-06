路透调查：日圆兑美元料进一步走贬，受美日央行政策走向的差异推动

* 日圆兑美元12个月后料跌至107日圆

* 美联储将缩减量化宽松举措的预期，可能支撑美元/日圆在100水准上方

记者 Rahul Karunakar 编译 王冠中

路透班加罗尔6月6日 - 路透调查显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减买债计划的预期下，日圆未来一年料将走贬，因日本央行将维持大规模刺激措施。

最新的调查预估，是2008年10月以来首见日圆兑美元在整个预测期间内都预期维持在100美元上方。

本周就60位汇市策略师所做的调查显示，美元兑日圆一个月后料来到101日圆，三个月后升至103日圆，一年后升至107日圆，高于上月调查的99日圆、101日圆和105日圆。

预估区间也逐步朝更为疲弱的日圆迈进，对日本出口导向的经济是好兆头。

“日本宽松货币政策以及美国可能紧缩政策的明显差异，将协助推高美元/日圆，”伦敦BTMU的汇市分析师Lee Hardman称。

美联储主席贝南克5月暗示，若经济进一步改善，可能会在未来几个月内开始缩减大规模买债计划。

之后公布的乐观数据带动了美元劲扬，并损及全球股市。

的确，日本股市日经指数 在不到两周前攀升至五年半高点，自2012年底以来上涨逾50%，但到现在已经回落了约15%。

根据32位回答额外问题的分析师，若美联储真的缩减或结束刺激措施，日圆料将首当其冲。

“美国和日本利率差距扩大，政策立场不同，以及其所带动的美元升值，可能对日圆的影响最大，”瑞士信贷的Ric Deverell写道。

日圆今年以来贬值了15%，多数贬值幅度是发生在日本央行4月宣布积极货币刺激措施后，日本首相安倍晋三要求央行采取行动对抗20年来的通缩。

尽管近月来迅速下跌，但31位受访分析师中有19人表示，日圆尚未低于自然交易价值。

然而，日圆料仅以温和速度进一步下滑，分析师等待安倍晋三祭出改革来提振长期生产力和竞争力。

“在日本，不全然只有货币宽松。要维持美元/日圆的高汇率，还需要见到日本政府提出有可信度的成长策略和经济改革计划，”Hardman称。(完) (译文审校 杜明霞)