《中国报摘》--其他报纸重要消息6月6日

**上海证券报**

--中国深交所昨日公告，燃控科技 融资余额已达该股票上市可流通市值的25.79%，自6月5日起暂停该标的股票融资买入。该公司成为融资融券业务开展以来，首个因为融资余额超限而被暂停融资买入的个股。

--从权威渠道获悉，上海浦东自由贸易区一揽子方案已送达国务院各委办会签。按照此前设定的工作安排，如各委办对方案无异议，浦东自由贸易区最早将于7月正式获批。

--据悉主管部门正在加紧制定云计算的标准和准入制度，业内人士预计，2015年中国云计算产业链规模将达7,500亿元人民币至1万亿元，本土企业有很大发展机会。

--大连商品交易所聚丙烯期货合约公布，期货行业分析师表示，期货市场未来一段时间将迎来石化品种密集上市期。

--住建部政策研究中心联合调研显示，直接融资已成为房地产开发企业重要的资金来源之一，其所占比重由2004年的30%上升至2012年的40.5%，资金总额在八年间增长高达6.5倍。

**证券时报**

--从去年12月到今年5月底的半年时间，阳光私募平均收益率为19.66%。同期上证指数及沪深300指数分别上涨了16.18%及21.82%，阳光私募整体跑赢上证指数，但未能跑赢沪深300指数。(完)