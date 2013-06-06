《中国报摘》--其他报纸重要消息6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--中国深交所昨日公告，燃控科技 融资余额已达该股票上市可流通市值的25.79%，自6月5日起暂停该标的股票融资买入。该公司成为融资融券业务开展以来，首个因为融资余额超限而被暂停融资买入的个股。
--从权威渠道获悉，上海浦东自由贸易区一揽子方案已送达国务院各委办会签。按照此前设定的工作安排，如各委办对方案无异议，浦东自由贸易区最早将于7月正式获批。
--据悉主管部门正在加紧制定云计算的标准和准入制度，业内人士预计，2015年中国云计算产业链规模将达7,500亿元人民币至1万亿元，本土企业有很大发展机会。
--大连商品交易所聚丙烯期货合约公布，期货行业分析师表示，期货市场未来一段时间将迎来石化品种密集上市期。
--住建部政策研究中心联合调研显示，直接融资已成为房地产开发企业重要的资金来源之一，其所占比重由2004年的30%上升至2012年的40.5%，资金总额在八年间增长高达6.5倍。
**证券时报**
--从去年12月到今年5月底的半年时间，阳光私募平均收益率为19.66%。同期上证指数及沪深300指数分别上涨了16.18%及21.82%，阳光私募整体跑赢上证指数，但未能跑赢沪深300指数。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。