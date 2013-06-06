港报社评：大做或不做，港人港地忌温吞水--星岛日报6月6日

首两幅「港人港地」由中资发展商高价投得，预计实用面积平均每方尺售价逾万元，无论从增加港人买楼机会，还是纾缓楼价，都显得杯水车薪。

政府推出「港人港地」政策，先拨出启德两块地皮试行，卖地条款除了限尺限量，还规定首三十年内，单位买家必须是香港永久居民。两块地皮最后由中资发展商中国海外发展的子公司投得，出价远比港商进取，楼面尺价接近五千元。

这两块地皮卖得好价，有三大原因。

其一是地皮本身位于市区发展潜力甚佳的地段，属于优质地皮。其二是得到中资公司青睐。今次投得两幅启德地皮的中国海外，为拓展本港市场，愿意付出比本地发展商为高的溢价。第三个原因最为重要，就是两块地皮合共提供一千多个单位，占市场比例甚小，对楼价的影响有限。「港人港地」要做到量大价跌，才能够明显帮助到市民置业。 新加坡的经验显示：当地为应付国民需求，而推出大量只准国民购买的物业，一些没有购买身分限制的物业，价格因而飞涨。如果本港推出大量「港人港地」，楼市形态势必大变，可能导致二手楼楼价大升。

当初政府宣布「港人港地」计画后，又推出额外印花税等辣招，楼价升势终于受到遏制。在有了辣招作为重药，「港人港地」就变成药力温和、安排复杂的旧招。

「港人港地」必须大规模推出，否则不如由其他辣招取而代之。究竟朝那一个方向走，当局应有明确讯息，如果只是温吞水的不冷不热，反而容易令市民产生错误期望。