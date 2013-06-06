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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 09:16 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元逼近1.3810/50的阻力区域

0101 GMT -

* 随着澳元/美元跌破0.9500，欧元/澳元涨至1.3810的趋势新高

* 5、10和20日移动均线跟随波林格区间和动能指标上移

* 1.3810为2011年11月高位，2008/12年跌势的23.6%回档位在1.3850

* 自4月以来上涨了13%，逼近重要阻力位

* 浏览技术图表：(link.reuters.com/jyn68t)(完)
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