港报财经评论：安倍出箭高潮在7月--信报6月6日

安倍出箭高潮在7月 /习广思

内房走出去，无论是H股上市或近期盛行的借壳上市，均反映融资渠道的重要。中国内地银行体制畸形，最需要资金的企业根本借不到钱，海外股债市场才是水的源头。另一方面，万科、SOHO中国 等先后到美国买货，除了反映美国资产有市有价，更重要的是，拿人仔去买美元资产有着数。香港机场那块港人港地被中国海外 拿下，全港一片哗然，却忘记了红色资金一早到了香港插旗。大家可以批评当中的讽刺，却其实，红色发展商是唯一能够打破地产霸权局面的财团，你会选择哪一样？五穷六绝？踏入6月份，港股气氛未见改善，本月多只重磅股除净，将拖累恒指下跌近300点。大市走势明显转弱，恒指下试22,000点，低见21,933点，收报22,069点。大市成交额591亿港元，沽空比率9.9%。恒指5月份先高后低，大市好淡交战，脱不了炒股不炒市的情况。资金不热不炒，强势股、绩优股、概念股仍是这段时间内的当炒之物。

中国通李晶谓，现时外资最感兴趣的是科技、新能源，以及资源资本价格改革。建银报告统计，今年以来有四大主题或股票板块获投资者抢购，包括：1.科技股，因为智能手机游戏规则改变；2.环保股，未来10年中国内地需求所在；3.天然气和石油服务业；4.集中在婴儿潮的消费公司。在退市忧虑下，高息房托及地产股继续捱沽，新地 股价下试100港元，领汇 业绩后股价续跌，尚未跌稳。反之，资金在新能源股上继续发掘机会，金风 等风电设备股是收集对象。市传中国将斥资1,000亿美元重新翻修电网，研发长距离输电技术，电力设备股因而涨升。欧盟最终向中国光伏产品征收11.8%反倾销税，这无疑是一场贸易保护战，但中国何尝不是咎由自取，行业的产能过剩是昔日盲目补贴造成的恶果。然而，光伏股大多已反映此因素，保利协鑫 在坏消息下涨6%，高盛报告唱好奏效。

环球金融市场仍受到退市的困扰，昨日高息股、地产股成为被抛售对象，情况犹如上周一样，退市担忧和日股插水，成为股市调整的理由。日本首相安倍晋三在国会演说中发表了第三支箭，即市场期待的经济结构改革。安倍提出，把资产规模近2亿美元的退休金投资股票及海外资产。除此之外，安倍又提出设立经济特区，出售公共设施经营权，以鼓励民间投资，大概是未来10年内使国民人均收入每年增长3%。

美元强势难扭转 /苏子

市场一直关注昨天日本首相安倍晋三公开演说所提及的经济改革方案，因为方案被视为对安倍能否真正振兴日本经济的能力考验。但当市场知悉方案内容后，由于普遍认为改革措施只是长期性及进度缓慢；加上缺乏详细内容，故即使其方案的大方向正确，亦令不少投资者开始对安倍经济学的期望下降。日本10年期债息在安倍演说后掉头上升，日股亦急挫，日经指数收市急跌近4%；而日圆汇价则再度转强，美元兑日圆自100.48高位失守100心理关口后曾急挫至99.36低位才能喘定跌势。不过，市场上有不少分析员指出，由于美国国债息率将会继续保持目前的上升势头，这与日本仍在继续放水，以压低国债息率形成强烈对比，故后市美元兑日圆下跌的空间只会极之有限。认同市场上的分析观点。事实上，自次按危机、金融海啸及欧债危机爆发后，令日圆成为避险资金的天堂，市场无视日本仍然非常差劲的实体经济及低息环境，结果令美元兑日圆自2007年6月的124.16高位不合理地大幅下挫至前年5月的75.54低位才能停止下跌，下挫幅度近40%。因此，即使市场上没有所谓安倍经济学，美元兑日圆迟早亦要修正上述的不合理跌幅。

目前安倍的疯狂行为，只是触发美元兑日圆正式向上作出修正近年的不合理跌幅诱因，根本不用大惊小怪，因为美元兑日圆只是用上大约半年时间已急升逾25%，令不少投资者未能适应而已。相信不论安倍经济学未来成功与否，亦不能扭转目前美元兑日圆已经启动的大升浪，汇价未来的走势只会由一个极端走向另一个极端，因此稍后美元兑日圆即使进一步升破105心理关口，并继续朝着110大关迈进的可能性绝对存在；目前逆市建立美元兑日圆短仓只属偷鸡行为，宜见好即收。

近日欧罗兑美元升至1.31关口附近便遇上险峻阻力，此阻力刚好在100天SMA附近。惟欧罗兑美元自此阻力的回落幅度却不大，反映市底十分强劲。短线而言，只要欧罗兑美元没有显着返回200天SMA支持以下收市，预料最终会成功突破100天SMA阻力及挑战1.32阻力关口。