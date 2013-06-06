港报财经评论：国期险守4月低位，今明关键--经济日报6月6日

国期险守4月低位，今明关键 /林瑞芬

港股受累日经又急插3.83%，亦步亦趋考验22,000；国指期指率先考验4月低位，整个大形势偏淡静，逐级考验底部支持位，宜静观其变。市场对美国最早可能于9月收水预期，愈来愈高，直接影响资金逆转潮，资金由新兴市场续调回美国市场，形势暂不利新兴市场。基金正为此而忙，相信本月底半年结前，难有大起色，中国股市也是，没大起色，守个和或不大跟跌，已是交到功课。上证昨收报2,270，微跌1点。美国市场债息已升及预期上升，更令投资者重新思考组合内的高息公用股，以往3厘可能已满意，但未来就要因应市场息口变化而调升，标准可能逐步提升至3.5厘、4厘甚至更高，这对一路为市场防守避难所的公用股或类近公用股已产生冲击，正如上周观之，公用股5月开始有调整组合手影，被减持。虽见领汇 昨公布业绩符合预期，但仍未能挽回跌势，下挫2.5%至39.6港元。

传统避难所暂时失灵，香港蓝筹地产股在市场预期美国减息下继续沉沦，长实 、新地 、新世界发展 及恒地 跌1.3%至2.8%不等。只有美国联储局退市路线图明确化，或可在靴子落地下，令大户反攻，现况捱沽，宜多观望。联储局退市路线图，大致上都有共识，不会一夜醒来突然加息，而是有序进行，先宣布减缓买债速度，然后落实减缓，跟着再调高存款利率与联邦基金目标利率。只是时间表，未来要视乎将公布的就业及通胀数据而定，周内将公布的ADP就业数据及联储局褐皮书，对短期趋势产生关键作用。

说回港股，昨午被日经再急插震荡，底气虚弱，预期6月没有经济面及流动资金面的坚实因素催化剂下，难望升。对目前调整浪途中，宜谨慎判断市底。毕竟成交低企，乾跌势增加判市底的难度；相反，大跌大成交或有冀望，市场人士有卖有买，或许真的大户开始抄底。H股期指昨收报10,212，跌79点；国指收报10,473，跌64点。被质的理由是市传上月四大国有银行的新贷收缩，工行 、建行 、农行 挫0.4%至0.6%不等。早前热货币热贷款，又怕冷经济，水份多，内银股无甚么好表现，现在冷贷款又怕冷经济，看空造空者还不乘势出击，践踏多两脚。总之跌市总要屈出一些理由来。虽然如此，不得不承认，国指真的弱，早前未能随恒指抛高，反弹差一截，现在又率先跌穿4月低位，反弹高点一个低于一个。而低点也一个低于一个，一浪低于一浪势明，势头一路偏弱，对大市又怎可能有好乐观的憧憬。

新贷不振，内银添压 /余少文

中国内地股市继续偏软，国企指数更失守牛熊分界线，恐要下试10,000点，尤其指数比重最大的内银股，要面对放贷不振现象，四大银行上月新增贷款可能显着回落至2,080亿元人民币，内银股沽压未减退。A股昨日个别发展，国指跌穿250天线，全日跌64点或0.6%，收10,473点，成交额约114亿港元，不足三分之一主板H股可逆市升，以及沽空股份数高达103只，在印象中应是最多沽空数目的一日。红筹指数跌30点或0.7%，收4,299点，成交额近37亿港元。虽然国企沽空数目增加，但过去所见沽空额或数目急升，不代表后市立即下跌，故料国指短期会在牛熊分界线争持，最后才下试4月低位10,191点，以及心理支持位10,000点。当然，内银股若转强，国指是有机会转势，只是短期未见其利好因素，除了净息差可能收窄，上月信贷投放似乎欠佳，尤其四大银行。

中国内地媒体引述权威人士指出，工、建、农、中四大行，上月信贷投放出现反常性低迷，截至31日止的5月份新增人民币贷款只有2,080亿港元，其中工商银行 和建设银行 维持一贯稳健的投放态势，新贷均在700亿元人民币之上，农业银行 为520亿元人民币，刚换帅的中国银行 只增加150亿元人民币，表现最差，信贷投放力度甚至乎低于中小银行。翻查资料，若然四大行上月新贷仅2,080亿元人民币属实，便会是今年最少的一个月，较2月新春长假期的2,159亿元人民币还要低，按年减少达18%。

即使资料显示每年5-9月是信贷投放最少的月份，但中国近年透过基建来刺激经济，信贷投放依然不足，或是中国收紧信贷所致，又不排除企业透过非银行体系融资，即金融脱媒。资料显示，非银行贷款占社会融资规模比重，由去年初的30%，升至今年4月的55%。只是近期经济数据都反映中国内地经济持续放缓，非银行信贷融资虽上升，惟未能传导到实体经济身上。此外，有报道指江浙沿海一带中小企不良贷款持续攀升，各家银行对小微企流动资金贷款偏好明显减弱，并管控小微企业贷款量。反而担心中国推出城镇化后，银行资金只会涌向参与城镇化的企业，可能再忽视中小企，又会令信贷过度集中而出现不平衡，中小企借贷继续受压而影响不良贷款上升，最终会传导至内银业绩之上，似乎内银股的利淡因素挥之不去。