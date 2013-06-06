《香港报摘》--其他报纸重要消息6月6日

*明报

--消息透露，证监会调查商交所的重点是商交所高层有否知情地提交虚假或误导资料给证监会，包括张震远控制的公司与山东烟台港集团及中海油合组的石油管道运输公司的2亿美元股权融资交易。接近商交所的消息人士强烈否认指控，强调商交所是受害人。

--领汇 行政总裁王国龙表示，管理层有责任定期重新检视旗下物业的估值，当有买家出价高过估值，会考虑出售。但其后他补充，暂时未接获任何洽购，无即时卖产计划。

*星岛日报

--恒地 主席李兆基表示已向政府列出7幅捐地名单，澄清首幅捐地位于元朗，日前指的粉岭地则是第2幅。李兆基解释元朗地处理较快，料可建1,000个单位，至于粉岭地则可建2,000至3,000单位。

--新鸿基地产 高层卷入政商勾结案，首度在高院进行排期，各被告均毋须亲身出庭，透过代表律师在内庭商议审讯日期，决定于明年5月8日至8月15日正式开审，为期70天。

--本港推行季度报告政策的机会大减。财经事务及库务局局长陈家强表示，强制所有上市公司发表季度报告，未必切合市场实际需要，亦可能变相鼓励公司管理层追逐短期表现。

*苹果日报

--大家乐 宣布，要为其北美业务--满州镬(Manchu WOK)的商誉减值50%，达1.02亿港元，相等于2012年度大家乐的全年盈利约20%，原因是当地消费疲弱及营运成本上涨，盈利率未能改善。

--金沙中国 表示，获批以合作形式，拆售旗下位于澳门路氹的四季公寓酒店，有券商估计有关资产价值约78亿港元。

--合和 分拆的合和香港房地产 今天起公开招股，计划集资最多约60.52亿港元。合地董事总经理胡文新表示，虽然暂未确定上市后派息率，但因集资所得足够支付资本开支，对集团未来派息有一定支持。

--消息人士透露，信置 持有收租多年的九龙湾宏光道39号宏天广场，近期有意拆售。该厦楼高39层，总楼面积约91万方尺，每尺意向价8,000港元，全幢总值逾72亿港元。

*东方日报

--何文田佛光街豪宅地于明天(7日)截标，由于地盘位于市区豪宅地段，市场一致看好截标反应，该地皮估值最高约43.82亿港元，每方尺楼面地价约1.13万港元。

--香港中华煤气 主席李兆基表示，今年是他出任煤气主席第30个年头。年届84岁的他自言身体仍然好好，希望未来5至10年可继续出任煤气主席，并期望未来维持年年10送1红股，续以 “有息派、有股送”政策回馈股东。

--联交所股权资料，恒地 主席李兆基在上周四(30日)，场内再增持恒地191万股，每股平均55.225港元，涉资1.05亿港元，好仓升至64.49%。

--各大发展商积极于内地开盘，长实 以自家品牌进军上海新盘的第一击 “高尚领域”，本月将开放示范单位，最快下月开售，首批行政公馆目标均价为每方米约3.5万元人民币，入场费料约350万元。

*文汇报

--耀才证券 主席叶茂林表示，该行客户数目由去年6万多人，急速增长至现时9万人，现时市场占有率仅2%，仍有很大增长空间，目标3年内市占率达10%。

--政府推出的第三批通胀挂鈎债券(iBond) 认购周三(5日)进入第2天，多间银行称认购客户及金额均较首日多。而证券商方面也录得近20亿港元认购，涉近4.4万人，大部分为孖展客。

--正通汽车 宣布，近日与中国人保财险签署战略合作协定，根据协定内容，双方将在自有车辆保险、代理车辆保险、续保业务、维修合作、救援服务，以及其他保险产品的销售等方面进行合作。

--星展香港信用卡及私人贷款业务高级副总裁周邦贵表示，该行首季信用卡息差收窄60至100个基点，部分原因是受金管局上半年推出的优化措施影响，预料全年利息收入将按年下降，整体收入或低于去年。

*大公报

--今年港府推出新一手物业销售规管，嘉华 承认对公司有很大影响，主席吕志和更表示，今年公司卖楼速度可能会放缓。

--华润置地 财务总监王国华表示，今年截至5月底，签约额达286亿元人民币，同比升79%，亦达全年目标570亿元人民币约一半，但因未来内地楼市仍存在不确定性因素，暂无意上调全年销售目标，但强调有信心全年销售可超标完成。

--中兴通讯 宣布，已独家中标阿里巴巴OTN 100G光纤网络项目，项目首期将覆盖杭州、天津及北京三大城市的4个城域网。(完)