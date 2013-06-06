新债招标：农发行六个月贴现债未招满，中标收益率3.4493%--业内人士

路透上海6月6日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标发行的六个月期贴现金融债中标收益率为3.4493%，并且未能招满。

该债原计划招标量为至多200亿元人民币，但据业内人士透露，今日投标量仅115.1亿元。

该期债为农发行今年第10期金融债，采用单一价格中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额，无承揽费和兑付手续费。