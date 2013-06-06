新债招标：农发行六个月贴现债未招满，中标收益率3.4493%--业内人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月6日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标发行的六个月期贴现金融债中标收益率为3.4493%，并且未能招满。
该债原计划招标量为至多200亿元人民币，但据业内人士透露，今日投标量仅115.1亿元。
该期债为农发行今年第10期金融债，采用单一价格中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额，无承揽费和兑付手续费。
6月7日-14日为分销期，缴款日和起息日为6月14日，上市日为6月18日。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。