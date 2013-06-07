版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 09:32 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：
  
  中国北车股份 20亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和华夏银行主
承
  甘肃国有资产投资集团25亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和光大银行主承
  江苏方洋集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
  招金矿业 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和兴业银行主承
  山西国新能源发展集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
  四川龙蟒集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承
  招商局集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和招商银行主承
  招商局集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和招商银行主承
  ============================================================================
  二、新债上市：

  中国人民银行110亿元三个月期央行票据1301009，发行价99.28元
  华盛江泉集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380210，票面利率6.7%
  广发证券 40亿元三个月期短融071304007，票面利率4%
  青岛海润自来水集团2亿元一年期短融041353044，票面利率4.88%
  新誉集团2亿元一年期短融041358049，票面利率4.9%
  沈阳焦煤5亿元一年期短融041360041，票面利率4.26%
  ============================================================================
  三、缴款：
  
  财政部314亿元七年期续发国债130008，发行价100.08元
  国开行50亿元一年期浮息增发债(三个月shibor基准)130214，发行价100.37元
  国开行50亿元三年期浮息增发债(三个月shibor基准)130215，发行价100.18元
  国开行50亿元五年期浮息增发债(三个月shibor基准)130216，发行价100.43元
  国开行50亿元七年期浮息增发债(三个月shibor基准)130217，发行价100.85元
  重庆鸿业实业集团8亿元七年期固息债1380212，票面利率6.30%
  西宁经济技术开发区6亿元七年期固息债1380213，票面利率5.90%   
  中国电力投资集团39亿元九个月期超短融
  国电电力 40亿元九个月期超短融
  东方航空 40亿元九个月期超短融
  奇瑞汽车20亿元一年期短融
  国中医药8亿元一年期短融
  物产中大 3亿元一年期短融
  山水水泥集团5亿元一年期短融
  国信证券23亿元三个月期短融
  中信证券  40亿元三个月期短融
  中国核工业建设集团3亿元五年期中票
  大连德泰控股26亿元五年期中票
  天山股份 5亿元三年期中票
  重庆江北嘴中央商务区投资集团4亿元五年期中票
  南昌市政公用投资控股7亿元五年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息：
   
  中粮集团60亿元一年期短融041253028到期兑付，票面利率3.69%
  宁夏宝丰能源3亿元一年期短融041262019到期兑付，票面利率4.95%
  江苏常州中小企业1.8亿元三年期集合票据051202001付息，票面利率5.65%
  国开行100亿元五年期固息债100234付息，票面利率3.70%
  国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息，基本利差0.45%
  国开行160亿元五年期浮息债(三个月SHIBOR基准)100236付息，基本利差0.05%
  农行  500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1125001付息，票面利率5.30%
  陕西煤化工集团25亿元五年期中票1182175付息，票面利率5.22%
  财政部943.5亿元七年期固息国债120010付息，票面利率3.14%
  进出口银行300亿元七年期固息债120308付息，票面利率3.71%
  中国汽车技术研究中心6亿元五年期中票1282189付息，票面利率5.45%
  ============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
   --中国国务院副总理张高丽周四称，中国强烈反对保护主义，将确保“进口”获得扩张。 

   --国家发改委称，本周五(7日)起将下调成品油价，汽、柴油价格每吨分别降低95和90元。测算到零售价格90
号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元。 
 
  6/8海关发布5月进出口贸易数据                            (4月贸易顺差为181.6亿美元)
  6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI)       (4月为-2.6%)
                      居民消费价格指数(CPI)               (4月为2.4%)
                      固定资产投资(不含农户)              (1-4月为20.6%)
                      社会消费品零售总额                  (4月为12.8%)
                      工业增加值                          (4月为9.3%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
  6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
 =============================================================================
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/丁淑琴； 审校 曹巍浩/吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐