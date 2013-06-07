《中国债券市场每日交易备忘》--6月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国北车股份 20亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和华夏银行主 承 甘肃国有资产投资集团25亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和光大银行主承 江苏方洋集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 招金矿业 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和兴业银行主承 山西国新能源发展集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 四川龙蟒集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 招商局集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和招商银行主承 招商局集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和招商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行110亿元三个月期央行票据1301009，发行价99.28元 华盛江泉集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380210，票面利率6.7% 广发证券 40亿元三个月期短融071304007，票面利率4% 青岛海润自来水集团2亿元一年期短融041353044，票面利率4.88% 新誉集团2亿元一年期短融041358049，票面利率4.9% 沈阳焦煤5亿元一年期短融041360041，票面利率4.26% ============================================================================ 三、缴款： 财政部314亿元七年期续发国债130008，发行价100.08元 国开行50亿元一年期浮息增发债(三个月shibor基准)130214，发行价100.37元 国开行50亿元三年期浮息增发债(三个月shibor基准)130215，发行价100.18元 国开行50亿元五年期浮息增发债(三个月shibor基准)130216，发行价100.43元 国开行50亿元七年期浮息增发债(三个月shibor基准)130217，发行价100.85元 重庆鸿业实业集团8亿元七年期固息债1380212，票面利率6.30% 西宁经济技术开发区6亿元七年期固息债1380213，票面利率5.90% 中国电力投资集团39亿元九个月期超短融 国电电力 40亿元九个月期超短融 东方航空 40亿元九个月期超短融 奇瑞汽车20亿元一年期短融 国中医药8亿元一年期短融 物产中大 3亿元一年期短融 山水水泥集团5亿元一年期短融 国信证券23亿元三个月期短融 中信证券 40亿元三个月期短融 中国核工业建设集团3亿元五年期中票 大连德泰控股26亿元五年期中票 天山股份 5亿元三年期中票 重庆江北嘴中央商务区投资集团4亿元五年期中票 南昌市政公用投资控股7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中粮集团60亿元一年期短融041253028到期兑付，票面利率3.69% 宁夏宝丰能源3亿元一年期短融041262019到期兑付，票面利率4.95% 江苏常州中小企业1.8亿元三年期集合票据051202001付息，票面利率5.65% 国开行100亿元五年期固息债100234付息，票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息，基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息债(三个月SHIBOR基准)100236付息，基本利差0.05% 农行 500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1125001付息，票面利率5.30% 陕西煤化工集团25亿元五年期中票1182175付息，票面利率5.22% 财政部943.5亿元七年期固息国债120010付息，票面利率3.14% 进出口银行300亿元七年期固息债120308付息，票面利率3.71% 中国汽车技术研究中心6亿元五年期中票1282189付息，票面利率5.45% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院副总理张高丽周四称，中国强烈反对保护主义，将确保“进口”获得扩张。 --国家发改委称，本周五(7日)起将下调成品油价，汽、柴油价格每吨分别降低95和90元。测算到零售价格90 号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元。 6/8海关发布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差为181.6亿美元) 6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI) (4月为-2.6%) 居民消费价格指数(CPI) (4月为2.4%) 固定资产投资(不含农户) (1-4月为20.6%) 社会消费品零售总额 (4月为12.8%) 工业增加值 (4月为9.3%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/丁淑琴； 审校 曹巍浩/吴芳)