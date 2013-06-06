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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 09:48 BJT

日本债市：日股反弹促使公债价格回落，30年券表现逊色

当日涨    上日
                                            跌     
                                 最新报   (基点)   收市价
                                   价              
                                                      
 两年期公债                       0.000%     +0.0   0.120%
 五年期公债                       0.295%     +0.5   0.290%
 10年期公债                       0.865%     +1.0   0.855%
 20年期公债                       1.685%     +1.0   1.675%
 30年期公债                       1.855%     +3.0   1.825%
 10年期公债期  <0#JGB:>           142.72    -0.06   142.78
 货                                                
                                                          
 注1：公债期货涨跌为点数。                         
 注2：若报价显示0.000%表示尚未                            
 成交。                                            
    (完)
    
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>


 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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