台湾债市：殖利率走低，美国疲弱经济数据令避险需求升温

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北6月6日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四早盘走低，受昨晚美债价格上涨，以及今日台股下跌的利多激励。美国疲弱的经济数据令避险需求略为升温，也使得今日10年增额券102/6R发行前交易殖利率以低于市场的预期开出。
交易商表示，随着102/6R开始发行前交易，在五年券102/2的空单也陆续回补并移转至102/6R，此令今日102/2殖利率易下难上。不过市场仍高度关注周五美国非农就业数据的公布，此前的交投气氛还是趋于审慎。预估今日102/2交易区间看在0.985-1.005%。102/6R区间则在1.33-1.35%。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期的16.5万。
交易员观察市场的最新动态：
* 盘初反应昨晚美国经济数据不佳的利多，盘中看股市跌幅是否扩大。
* 102/6R发行前交易殖利率虽开得比预期低，但交易商对标售仍保守看待。
* 102/6R料逐步取代102/2成主流券，102/2功能转为避险操作。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.985%-1.005%。102/6R则在1.33-1.35%。本地时间09:51最新报价：
* 102/2殖利率跌1.8个基点，报0.9920%。102/6R发行前交易殖利率报1.338%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周四展望》避险买盘推动公债价格上涨，市场关注随后两天就业数据
* 美国经济：联储褐皮书称自4月中以来经济小幅至温和扩张，但招聘仍较为迟滞
* 中国央行报告：主权债务危机仍是影响全球经济增长点重要风险
* 标题新闻：美国能源资料协会(EIA)称上周美国石油产量首次超过进口，为1997年初以来首次 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。