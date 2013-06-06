台湾债市：殖利率走低，美国疲弱经济数据令避险需求升温

路透台北6月6日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四早盘走低，受昨晚美债价格上涨，以及今日台股下跌的利多激励。美国疲弱的经济数据令避险需求略为升温，也使得今日10年增额券102/6R发行前交易殖利率以低于市场的预期开出。

交易商表示，随着102/6R开始发行前交易，在五年券102/2的空单也陆续回补并移转至102/6R，此令今日102/2殖利率易下难上。不过市场仍高度关注周五美国非农就业数据的公布，此前的交投气氛还是趋于审慎。预估今日102/2交易区间看在0.985-1.005%。102/6R区间则在1.33-1.35%。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期的16.5万。

交易员观察市场的最新动态：

* 盘初反应昨晚美国经济数据不佳的利多，盘中看股市跌幅是否扩大。

* 102/6R发行前交易殖利率虽开得比预期低，但交易商对标售仍保守看待。

* 102/6R料逐步取代102/2成主流券，102/2功能转为避险操作。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.985%-1.005%。102/6R则在1.33-1.35%。本地时间09:51最新报价：

* 102/2殖利率跌1.8个基点，报0.9920%。102/6R发行前交易殖利率报1.338%。

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