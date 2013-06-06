台湾汇市：台币早盘因外资续卖美元而偏升，观察央行今日盘中动作

路透台北6月6日 - 台币兑美元 周四盘初原在上日主要区间内窄幅交投，但外资续卖美元压力渐次增高，逐步推升汇价。央行上日一度未设限额买入美元令场中交投情绪偏向谨慎，且日圆盘初走势平稳，加上韩国金融市场今日并未开市，以及明日美国非农就业数据公布在即，令投资人在上日大量交投后暂时休息。不过部分外资似有意续推升台币，将观察稍晚其卖汇力道。

汇银人士指出，由于上日央行大动作阻升，反而令部分出口商及外资担心台币继续升值，今日一早仍见不少美元卖盘，但台股 表现不佳，未能提供适当助力，料今日台币价格变数较多，先看29.700-29.850间游走。

此外，上日波动剧烈的海外无本金交割远期外汇(NDF)市场今日一度趋于安静，但稍后寿险业的美元卖盘再起，再将美元/台币一个月期 报价带至29.710附近。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.750-29.830；上日则在29.770-910，央行上日作价收于29.910。

本地时间10:18时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1.41角报29.769。

交易员观察市场最新动态：

* 台币若进一步升值，出口商恐慌性美元卖盘料伺机而动

* 外资似仍有意择机继续推升台币

* 明日非农数据公布在即，若增加人数不如预期，亚币仍有续升机会

* 日圆 亚洲盘初续高档整理

* 台股 表现疲软，则不利台币续升

* NDF指标一个月美元/台币 报在29.710附近

* 开盘44分钟台北外汇经纪公司成交量在1.30亿美元，交投量平稳

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.700-29.850

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