路透调查：瑞士央行未来一年内料维持瑞郎/欧元汇率上限不变

* 瑞士央行料维持瑞郎兑欧元的1.20瑞郎汇率上限

* 央行总裁称，瑞郎汇率仍过高

记者 Alice Baghdjian 编译 王冠中

路透苏黎世6月6日 - 路透调查的分析师表示，瑞士央行未来12个月料将坚守1.20的瑞郎/欧元汇率上限，尽管瑞郎料进一步下滑。

随着对于欧元区可能瓦解的担忧消退，瑞郎兑欧元走跌，在5月触及两年低点，并引发对于瑞士央行将藉着瑞郎下跌调整汇率上限的臆测。

然而，路透调查的36位汇市策略师中有31人预期，未来12个月瑞郎汇率上限将维持在当前水准，因通胀前景恶化、经济成长疲弱、且保卫较高汇率上限的成本高昂。

“我们认为不太可能提高汇率上限，因这类调整存在政治风险，”瑞士信贷的Ric Deverell称。

欧元区危机促使投资人纷纷买进瑞郎避险，在数个月时间内将瑞郎推至纪录高位，因此瑞士央行在2011年9月祭出汇率上限，来避免通缩和衰退，此举令该国的外汇储备大增。

有五名回覆该问题的受访者预期瑞士央行将汇率上限提高至1.25-1.30。没有分析师认为瑞士央行会取消汇率上限。

调查显示，瑞郎/欧元 未来一年内将在1.24-1.25瑞郎左右浮动，略低于周三稍早水准。

尽管瑞郎近日走跌，瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周日重申瑞郎汇率仍过高。