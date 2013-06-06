路透调查：瑞士央行未来一年内料维持瑞郎/欧元汇率上限不变

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 瑞士央行料维持瑞郎兑欧元的1.20瑞郎汇率上限
* 央行总裁称，瑞郎汇率仍过高
记者 Alice Baghdjian 编译 王冠中
路透苏黎世6月6日 - 路透调查的分析师表示，瑞士央行未来12个月料将坚守1.20的瑞郎/欧元汇率上限，尽管瑞郎料进一步下滑。
随着对于欧元区可能瓦解的担忧消退，瑞郎兑欧元走跌，在5月触及两年低点，并引发对于瑞士央行将藉着瑞郎下跌调整汇率上限的臆测。
然而，路透调查的36位汇市策略师中有31人预期，未来12个月瑞郎汇率上限将维持在当前水准，因通胀前景恶化、经济成长疲弱、且保卫较高汇率上限的成本高昂。
“我们认为不太可能提高汇率上限，因这类调整存在政治风险，”瑞士信贷的Ric Deverell称。
欧元区危机促使投资人纷纷买进瑞郎避险，在数个月时间内将瑞郎推至纪录高位，因此瑞士央行在2011年9月祭出汇率上限，来避免通缩和衰退，此举令该国的外汇储备大增。
有五名回覆该问题的受访者预期瑞士央行将汇率上限提高至1.25-1.30。没有分析师认为瑞士央行会取消汇率上限。
调查显示，瑞郎/欧元 未来一年内将在1.24-1.25瑞郎左右浮动，略低于周三稍早水准。
尽管瑞郎近日走跌，瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周日重申瑞郎汇率仍过高。
“我们基本上不排除任何可协助我们保证适当货币情况的措施。然而，我必须强调，我们不会进行政策微调，”他说。(完) (译文审校 李爽)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。