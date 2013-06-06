路透调查：瑞典克朗和挪威克朗兑欧元一年后料上涨,因经济较强劲

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透斯德哥尔摩6月5日 - 一份路透调查显示，瑞典克朗与挪威克朗兑欧元未来一年料录得温和涨幅，受助于强健的经济以及较欧洲大陆国家更为紧缩的货币政策。
瑞典和挪威的经济成长一直要快于欧元区。不过由于欧洲经济衰退造成需求疲弱，给两国的出口带来压力，其经济亦因此放缓。
降息的可能性令瑞典克朗和挪威克朗失去部分魅力；此外，挪威克朗也因为原油价格前景走弱而受到冲击。自2009年初以来，瑞典克朗与挪威克朗兑欧元一直呈稳定上涨。
不过，调查显示，评级为AAA的瑞典和挪威经济基本面较为强劲，加之两国央行在面临家庭债务处于高水平的情况下，希望维持紧缩的政策，这将在中期内支持瑞典和挪威的货币表现。
“瑞典拥有稳定而增长的经济，这将会在一年的时间里支持瑞典克朗/欧元。”Nordea分析师Torbjorn Isaksson说。“预计明年中的时候，瑞典克朗/欧元将在8.20水平。”
瑞典央行在4月会议上表示，预计2014年下半年利率将开始上调，不过分析师认为7月份瑞典央行召开下次会议时，存在降息的可能性。
参与调查的分析师们预计，瑞典克朗/欧元一个月后料为8.54，12个月后料为8.33。瑞典克朗/美元一个月和一年后料分别为6.60和6.82。
挪威克朗/欧元一个月后料为7.53，一年后将达到7.36。挪威克朗/美元一个月和一年后料分别为5.82和5.94。
挪威央行将在6月20日举行议息会议。多数分析师预计该央行将维持利率在1.5%不变，尽管有些许降息可能性。
“虽然挪威经济成长速度稍慢，但我们预计挪威克朗兑欧元将在未来一年逐步走强，因从其经济发展相对于欧元区来看，仍对克朗有利。”Handelsbanken外汇策略师Nils Kristian Knudsen说。
瑞典克朗兑欧元周三报8.60左右，兑美元则报6.58。挪威克朗兑欧元和美元分别报约7.60和5.8。(完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。