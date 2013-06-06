路透调查：瑞典克朗和挪威克朗兑欧元一年后料上涨,因经济较强劲

路透斯德哥尔摩6月5日 - 一份路透调查显示，瑞典克朗与挪威克朗兑欧元未来一年料录得温和涨幅，受助于强健的经济以及较欧洲大陆国家更为紧缩的货币政策。

瑞典和挪威的经济成长一直要快于欧元区。不过由于欧洲经济衰退造成需求疲弱，给两国的出口带来压力，其经济亦因此放缓。

降息的可能性令瑞典克朗和挪威克朗失去部分魅力；此外，挪威克朗也因为原油价格前景走弱而受到冲击。自2009年初以来，瑞典克朗与挪威克朗兑欧元一直呈稳定上涨。

不过，调查显示，评级为AAA的瑞典和挪威经济基本面较为强劲，加之两国央行在面临家庭债务处于高水平的情况下，希望维持紧缩的政策，这将在中期内支持瑞典和挪威的货币表现。

“瑞典拥有稳定而增长的经济，这将会在一年的时间里支持瑞典克朗/欧元。”Nordea分析师Torbjorn Isaksson说。“预计明年中的时候，瑞典克朗/欧元将在8.20水平。”

瑞典央行在4月会议上表示，预计2014年下半年利率将开始上调，不过分析师认为7月份瑞典央行召开下次会议时，存在降息的可能性。

参与调查的分析师们预计，瑞典克朗/欧元一个月后料为8.54，12个月后料为8.33。瑞典克朗/美元一个月和一年后料分别为6.60和6.82。

挪威克朗/欧元一个月后料为7.53，一年后将达到7.36。挪威克朗/美元一个月和一年后料分别为5.82和5.94。

挪威央行将在6月20日举行议息会议。多数分析师预计该央行将维持利率在1.5%不变，尽管有些许降息可能性。

“虽然挪威经济成长速度稍慢，但我们预计挪威克朗兑欧元将在未来一年逐步走强，因从其经济发展相对于欧元区来看，仍对克朗有利。”Handelsbanken外汇策略师Nils Kristian Knudsen说。