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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 10:39 BJT

中国新债：财政部下周五将代理招标发行422亿元地方政府债，为今年首批

路透上海6月6日 - 中国财政部周四公告称，将于下周五(14日)代理招标发行今年首批地方政府债，总额422亿元人民币，含三年和五年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该批地方债中含210亿元的三年期品种，其中新疆、安徽、福建和甘肃的额度分别为47亿、76亿、41亿和46亿元；

五年期则共计212亿元，新疆、安徽、福建和甘肃的额度分别为48亿、76亿、42亿和46亿元。(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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