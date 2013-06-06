中国新债：财政部下周五将代理招标发行422亿元地方政府债，为今年首批

路透上海6月6日 - 中国财政部周四公告称，将于下周五(14日)代理招标发行今年首批地方政府债，总额422亿元人民币，含三年和五年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该批地方债中含210亿元的三年期品种，其中新疆、安徽、福建和甘肃的额度分别为47亿、76亿、41亿和46亿元；