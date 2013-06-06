路透调查：澳洲国民银行和加拿大丰业银行为5月汇率预测最准的机构

路透班加罗尔6月5日 - 路透5月汇率调查中预测最准确的机构是澳洲国民银行和加拿大丰业银行，主要是因为他们准确地预测了日圆和英镑将走软。

日圆5月走势震荡，与日本股市走势呈负关联。自去年底以来，由于日本当局计划推出积极的货币刺激措施，日本股市上扬了85%，但最近几周挫跌了近15%。

美元兑日圆5月连续第八个月收高，兑英镑涨逾2%，主要受对美联储将很快缩减购债措施的预期升温影响。

“就美国而言，预期是美元将有更多上涨空间，因为美国经济增长前景改善，以及围绕美联储的预期发生转变，给美元带来一些上涨动力，”丰业银行多伦多的首席外汇策略师Camilla Sutton说。

但美国供应管理协会(ISM)公布的最新制造业数据显示，5月美国制造业活动停滞，导致一些市场预期朝反方向转变。

Sutton目前预期，日圆兑美元 将在一个月后小幅走跌至102日圆，12个月后将跌至107日圆。

澳洲国民银行全球外汇策略联席主管Nick Parsons预期，日圆兑美元一个月后将盘旋在当前水平101日圆附近，12个月后料跌向109日圆。

“我们对美元走强的预期的关键依据是美国经济积聚了更多的复苏动能，”Parsons说。“如果此依据未能兑现，汇价走向又没错的话，那我们必须重新考量美元涨势的力道。”

就像对日圆的看法那样，大多数策略师预期英镑今年将走软，因预期英国央行将加推支撑经济的刺激措施。