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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 10:54 BJT

台湾债市：RP利率大致持稳，投信受寿险赎回影响持续走钱

路透台北6月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。交易商表示，近日受寿险赎回基金等因素影响，市场资金分配略有不均，整体而言，本地银行资金仍属宽裕，因此调度难度不高，利率维持在近日水准。

交易商指出，本周以来，有一两家寿险公司自投信赎回基金，使得投信的资金供应持续不稳。且本月进入中下旬后，季底与月底紧缩因素料发酵，将使得RP利率走势与5月下调的趋势不同，能够持稳在既有区间即属不易。

“到今天都还在解基金，寿险可能有钱要出去。”一位证券商交易员说。

另一票券公司交易员也称，感觉市场资金分配不均，因此需要多花些时间调度，但利率尚未受此因素影响有所调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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