台湾债市：RP利率大致持稳，投信受寿险赎回影响持续走钱

路透台北6月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。交易商表示，近日受寿险赎回基金等因素影响，市场资金分配略有不均，整体而言，本地银行资金仍属宽裕，因此调度难度不高，利率维持在近日水准。

交易商指出，本周以来，有一两家寿险公司自投信赎回基金，使得投信的资金供应持续不稳。且本月进入中下旬后，季底与月底紧缩因素料发酵，将使得RP利率走势与5月下调的趋势不同，能够持稳在既有区间即属不易。

“到今天都还在解基金，寿险可能有钱要出去。”一位证券商交易员说。

另一票券公司交易员也称，感觉市场资金分配不均，因此需要多花些时间调度，但利率尚未受此因素影响有所调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。