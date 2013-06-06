台湾债市：RP利率大致持稳，投信受寿险赎回影响持续走钱

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北6月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。交易商表示，近日受寿险赎回基金等因素影响，市场资金分配略有不均，整体而言，本地银行资金仍属宽裕，因此调度难度不高，利率维持在近日水准。
交易商指出，本周以来，有一两家寿险公司自投信赎回基金，使得投信的资金供应持续不稳。且本月进入中下旬后，季底与月底紧缩因素料发酵，将使得RP利率走势与5月下调的趋势不同，能够持稳在既有区间即属不易。
“到今天都还在解基金，寿险可能有钱要出去。”一位证券商交易员说。
另一票券公司交易员也称，感觉市场资金分配不均，因此需要多花些时间调度，但利率尚未受此因素影响有所调整。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。