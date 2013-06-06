路透调查：澳元和新西兰元汇率预估下修，但尚未出现恐慌情况

记者 Cecile Lefort 编译 王冠中

路透悉尼6月6日 - 最新的路透调查显示，分析师大幅下修澳元和新西兰元汇率预估，而在数月来相对平静景况突然结束后，两货币更加速下跌。

路透调查48名分析师的预估显示，澳元兑美元 一个月后料来到0.9700美元，远低于5月调查时预估的1.0300美元。然而，澳元并不在该水准附近，周四时已经触及20个月低点0.9470美元。

澳元自上月调查后已挫跌8%，部分受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能即将缩减宽松措施的臆测，和中国经济成长的疑虑等影响。

令人失望的国内经济消息，也强化了澳洲央行将进一步降息的预期。澳洲指标利率目前已在纪录低点2.75%。

然而，澳元下跌越多，降息的需要也就变得越低。澳洲央行长久来持续指出，在澳洲部分主要出口大宗商品价格下滑的情况下，澳元汇率显得过高。

澳元贬值，将会使得美元计价大宗商品出口的获利升高，同时缓解国内的财政状况。

尽管有一名受访者预估澳元可能跌至0.80美元，但多数人的预估高出许多。的确，预估中执显示，澳元兑美元三个月后料为0.9700美元，一年后来到0.9600美元。

尽管如此，调查是在澳元最新跌势前所作的，下个月调查应会见到预估再下修。

就44名分析师所做的另一项调查显示新西兰汇率预估下修，情况并不严重。预估中值显示，新西兰元兑美元 一个月后料报0.8100美元，低于上回调查预估的0.8430美元。

新西兰元已跌破该水准，触及九个月低点0.7927美元。对于新西兰央行下一步将是紧缩政策的预期，提供新西兰元部分支撑，尽管央行收紧政策可能是数个月以后的事。

调查预估显示，新西兰元兑美元六个月后料报0.8100，一年后来到0.8000。