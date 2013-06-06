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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 11:13 BJT

《汇市简讯》美元兑菲律宾披索迄今为止在42.08-42.17区间内交投

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* 美元兑菲律宾披索走势偏多，迄今为止在42.08-42.17区间内交投，最新报在42.16-42.18

* 风险厌恶情绪以及与股市和债市相关的资金流出支撑美元兑披索的汇价

* 阻力位在42.30(42.33为6月3日所及高位)

* 菲律宾股市在逢低买盘的助力下上涨0.69%，但仍有可能会遭遇新的卖盘；日经指数跌0.45%

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