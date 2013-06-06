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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 11:41 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透6月主要汇率调查****

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路透在过去几天对逾60位外汇策略分析师进行汇率调查，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、瑞郎、瑞典和挪威克朗，以及南非兰特等货币未来12个月的前景。

------------------------------------主要消息--------------------------------

> 路透调查：日圆兑美元料进一步走贬，受美日央行政策走向的差异推动

> 路透调查：欧元未来数月料下跌，欧央行周四会议或为欧元走势定调

> 路透调查：加元未来一年料保持稳定，美国经济左右其走向

> 路透调查：澳元和新西兰元汇率预估下修，但尚未出现恐慌情况

> 路透调查：瑞士央行未来一年内料维持瑞郎/欧元汇率上限不变

> 路透调查：南非兰特今年料维持疲弱势头，经济情势与矿工骚乱是主要原因

> 路透调查：瑞典克朗和挪威克朗兑欧元一年后料上涨,因经济较强劲

> 路透调查：各金融研究机构6月对主要汇率走势的价位预估值

------------------------------------图表-----------------------------------

> 欧元:(link.reuters.com/xaj68t)

> 英镑:(link.reuters.com/zaj68t)

> 日圆:(link.reuters.com/bej68t)

------------------------------------其他消息--------------------------------

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