《专题新闻快速浏览》--路透6月主要汇率调查****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透在过去几天对逾60位外汇策略分析师进行汇率调查，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、瑞郎、瑞典和挪威克朗，以及南非兰特等货币未来12个月的前景。
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> 路透调查：日圆兑美元料进一步走贬，受美日央行政策走向的差异推动
> 路透调查：欧元未来数月料下跌，欧央行周四会议或为欧元走势定调
> 路透调查：加元未来一年料保持稳定，美国经济左右其走向
> 路透调查：澳元和新西兰元汇率预估下修，但尚未出现恐慌情况
> 路透调查：瑞士央行未来一年内料维持瑞郎/欧元汇率上限不变
> 路透调查：南非兰特今年料维持疲弱势头，经济情势与矿工骚乱是主要原因
> 路透调查：瑞典克朗和挪威克朗兑欧元一年后料上涨,因经济较强劲
> 路透调查：各金融研究机构6月对主要汇率走势的价位预估值
------------------------------------图表-----------------------------------
> 欧元:(link.reuters.com/xaj68t)
> 英镑:(link.reuters.com/zaj68t)
> 日圆:(link.reuters.com/bej68t)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。