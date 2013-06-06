更新版 1-新债招标：中国农发行六个月贴现债未招满，资金面告急机构兴趣缺缺

* 农发行六个月期贴现金融债未能招满

* 中标收益率3.4493%为可投标区间上限

* 投标量仅115.1亿元，不到计划招标量六成

* 资金面告急，区间设定偏低导致新债冷场 (新增更多细节及评论)

路透上海6月6日 - 中国农业发展银行周四招标的六个月期贴现金融债未能招满，为近一年来利率债首见；中标收益率3.4493%亦落在可投标区间上限。银行间市场资金面紧张情势加剧，而央行公开市场操作进一步明确流动性收紧信号，导致机构对该期新债兴趣缺缺。

该期债原计划招标量为至多200亿元人民币，而据业内人士稍早透露，今日投标量仅115.1亿元。

“我们没钱，现在还到处找钱呢，我们没投，”华北一银行交易员称。

广发银行金融市场部资深交易员郝一珺也表示，因市场资金超级紧张，隔夜回购 加权利率今日已经冲到6%，“这个时候发六个月期的，本来意义就不大，上限又设这么低，(部分)流标是必然的。”

上海另一商业银行交易员还提到，市场资金告急，但央行仍坚持在公开市场发行央票和进行正回购操作，农发行在目前资金格局下发行六个月期的金融债，“至少4%以上(收益率)才行，这个位置肯定没多少吸引力。”

央行今日在公开市场继续进行正回购操作和发行央行票据，其中三个月央票发行量为110亿元，28天正回购为100亿元，发行利率则均继续持稳。