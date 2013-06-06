更新版 1-新债招标：中国农发行六个月贴现债未招满，资金面告急机构兴趣缺缺

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 农发行六个月期贴现金融债未能招满
* 中标收益率3.4493%为可投标区间上限
* 投标量仅115.1亿元，不到计划招标量六成
* 资金面告急，区间设定偏低导致新债冷场 (新增更多细节及评论)
路透上海6月6日 - 中国农业发展银行周四招标的六个月期贴现金融债未能招满，为近一年来利率债首见；中标收益率3.4493%亦落在可投标区间上限。银行间市场资金面紧张情势加剧，而央行公开市场操作进一步明确流动性收紧信号，导致机构对该期新债兴趣缺缺。
该期债原计划招标量为至多200亿元人民币，而据业内人士稍早透露，今日投标量仅115.1亿元。
“我们没钱，现在还到处找钱呢，我们没投，”华北一银行交易员称。
广发银行金融市场部资深交易员郝一珺也表示，因市场资金超级紧张，隔夜回购 加权利率今日已经冲到6%，“这个时候发六个月期的，本来意义就不大，上限又设这么低，(部分)流标是必然的。”
上海另一商业银行交易员还提到，市场资金告急，但央行仍坚持在公开市场发行央票和进行正回购操作，农发行在目前资金格局下发行六个月期的金融债，“至少4%以上(收益率)才行，这个位置肯定没多少吸引力。”
央行今日在公开市场继续进行正回购操作和发行央行票据，其中三个月央票发行量为110亿元，28天正回购为100亿元，发行利率则均继续持稳。
该期债为农发行今年第10期金融债，采用单一价格中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额，无承揽费和兑付手续费。6月7日-14日为分销期，缴款日和起息日为6月14日，上市日为6月18日。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。