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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 17:32 BJT

台湾汇市：台币收于平盘附近，观察晚间美国初请失业人数变化

* 央行阻升力道减弱
    * 晚间美国一周初请失业人数或牵动汇市
    * 明日料主交投区间29.720-29.850

    路透台北6月6日 - 台币兑美元 周四微幅收低。台币在上日急遽震荡后，今日
升势已然和缓，央行于盘中仅有小量买汇阻升，而外资的交易量能也已部分缩减。不过在准
备迎接明日美国非农就业数据细节，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的可
能性及时程安排之际，市场晚间一周初请失业人数敏感度升高，或左右明日亚币走势。
    
    汇银人士指出，虽然明日已是本周最后交易日，此前预期非农数据不佳的外资已提前布
局，但若晚间一周初请失业人数指出美国复苏仍步履蹒跚，将加深市场对非农数据趋弱的预
期，有机会再为亚币趋升创造空间。明日主交投区暂估29.720-29.850。
    
    〞现在市场看到黑影就开枪，对数据的敏感度增高，市况很震荡。〞一本地银行交易员
称。
        
    今日盘中高位29.750虽为逾三周新高，但收盘央行刻意微幅收贬0.5分。5月13日时亦报
29.750。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.750-29.830。
    
    市场人士指出，台湾央行今日干预力道已有所收敛，仅在重要价位小量买入美元缓升，
不复见上日于特定价位不限额度买入美元的大动作，应与今日亚币普偏偏弱有关。除央行小
幅干预外，进口商及油款的美元买盘亦不少，令台币有效止稳当前区间。
    
    不过日圆在盘后依旧于99元的高档附近持坚，加上韩元今日未开市，明日开盘后是否落
后补涨，亦将成为明日重要的观察指标之一。

    此外，尽管外资已连续在台股卖超六天逾400亿台币，但在汇市并未见明显汇出，使得
台股表现与台币脱勾。
        
    台湾股市 周四随区域股市收挫1.05%报8,096.14点，外资及陆资在台股卖超102.
29亿台币，为连续第六天卖超，累计卖超达412.92亿。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日仍有些震荡。交易员指出，寿险业者仍
在NDF卖出美元，但亦有外资低接美元，令各天期折价来来回回。本地台币现货收盘后，指
标美元/台币一个月期 报价落在29.740/760左右，较上日尾盘的29.725/745稍
稍走高，但幅度不大。 
   
    新兴汇市方面，菲律宾披索周四受获利卖盘打压而下挫，回吐本周稍早录得的部分涨幅
，此前因受益于股票配售的资金流入而上涨。 
    
    本周最后一个交易日主要数据与国际事件为台湾公布5月贸易数据、美国公布非农就业
数据、中国国家主席习近平与美国总统欧巴马会晤。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.915     29.910    29.750-29.915   29.910    8.11   14.60
                                                                         
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