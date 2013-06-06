台湾汇市：台币收于平盘附近，观察晚间美国初请失业人数变化

* 央行阻升力道减弱 * 晚间美国一周初请失业人数或牵动汇市 * 明日料主交投区间29.720-29.850 路透台北6月6日 - 台币兑美元 周四微幅收低。台币在上日急遽震荡后，今日 升势已然和缓，央行于盘中仅有小量买汇阻升，而外资的交易量能也已部分缩减。不过在准 备迎接明日美国非农就业数据细节，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的可 能性及时程安排之际，市场晚间一周初请失业人数敏感度升高，或左右明日亚币走势。 汇银人士指出，虽然明日已是本周最后交易日，此前预期非农数据不佳的外资已提前布 局，但若晚间一周初请失业人数指出美国复苏仍步履蹒跚，将加深市场对非农数据趋弱的预 期，有机会再为亚币趋升创造空间。明日主交投区暂估29.720-29.850。 〞现在市场看到黑影就开枪，对数据的敏感度增高，市况很震荡。〞一本地银行交易员 称。 今日盘中高位29.750虽为逾三周新高，但收盘央行刻意微幅收贬0.5分。5月13日时亦报 29.750。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.750-29.830。 市场人士指出，台湾央行今日干预力道已有所收敛，仅在重要价位小量买入美元缓升， 不复见上日于特定价位不限额度买入美元的大动作，应与今日亚币普偏偏弱有关。除央行小 幅干预外，进口商及油款的美元买盘亦不少，令台币有效止稳当前区间。 不过日圆在盘后依旧于99元的高档附近持坚，加上韩元今日未开市，明日开盘后是否落 后补涨，亦将成为明日重要的观察指标之一。 此外，尽管外资已连续在台股卖超六天逾400亿台币，但在汇市并未见明显汇出，使得 台股表现与台币脱勾。 台湾股市 周四随区域股市收挫1.05%报8,096.14点，外资及陆资在台股卖超102. 29亿台币，为连续第六天卖超，累计卖超达412.92亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日仍有些震荡。交易员指出，寿险业者仍 在NDF卖出美元，但亦有外资低接美元，令各天期折价来来回回。本地台币现货收盘后，指 标美元/台币一个月期 报价落在29.740/760左右，较上日尾盘的29.725/745稍 稍走高，但幅度不大。 新兴汇市方面，菲律宾披索周四受获利卖盘打压而下挫，回吐本周稍早录得的部分涨幅 ，此前因受益于股票配售的资金流入而上涨。 本周最后一个交易日主要数据与国际事件为台湾公布5月贸易数据、美国公布非农就业 数据、中国国家主席习近平与美国总统欧巴马会晤。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.915 29.910 29.750-29.915 29.910 8.11 14.60 元太外汇经纪公司 29.790 29.780 29.750-29.829 29.829 4.13 3.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.160/-0.120 -0.180/-0.140 (完)