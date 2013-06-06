香港个股：信德集团称入股捷星香港三分之一股权，作价6,600万美元

路透香港6月6日 - 香港运输及地产公司--信德集团 周四称，出资6,600万美元向中国东方航空 及澳航 收购捷星香港三分之一股权。市场预料此将有助于该廉价航空取得营运许可。

由澳门娱乐场大亨何鸿燊创立的信德集团，于联交所发布公告称，香港的廉价航空市场具有相当的增长潜力与发展空间，参股捷星香港将可借重捷星集团在廉价航空公司的丰富经营经验，以及东航和澳航的行业经验优势。

”廉价航空预期是刺激消闲旅游市场新需求的有效运输模式，将可提 高珠三角地区（包括澳门）的旅客人流，预期可与本公司的酒店及消闲业务创造协 同效益。”公告称。

收购后，信德、东航与澳航将各持股捷星香港三分之一。

2012年由澳航、东航香港全资子公司合资成立的捷星香港，隶属廉价航空集团--捷星集团旗下，预计将发展以香港为基地的来往亚太区飞航服务。不过，由于原始股东均属外资，是否符合“本地航空公司”定义尚有争论，迄今尚未获得营运许可。市场咸认引入本地股东将有助于取得审批。

捷星香港初期的机队计划包括营运首三年内，购买或租赁18架A320空中巴士客机。

本地时间上午11:26时，信德下跌1.45%至4.08港元，过去一个月来跌0.48%；大盘恒生指数 跌0.88%。

以提供便宜及基本服务的廉价航空发展20年来蔚为流行，在欧美市场市占率约逹30%，在亚洲市场也占约两成。

香港机场去年总客运量达5,650万人次，在亚洲机场排名前五大。捷星香港一旦获准营运将将给予澳航将版图拓大至大中华市场的机会。(完)

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