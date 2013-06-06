美国个股：宝洁将业务重组为四大部门

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月6日 - 全球最大的家用物品生产商宝洁 周三宣布一项重组计划，近来分析师纷纷揣测，其新业务部门的主管们正在为取代执行长A.G. Lafley进行竞争。
今年5月宝洁请回Lafley担任执行长，因其面临这投资者要求加快改善业绩的压力。
在这项意料之中的重组中，宝洁将从7月1日起，把家庭护理、美容和清洁部门分拆成四个业务部门：全球婴幼，女性和家庭护理(Global Baby，Feminine and Family Care)； 全球美容(Global Beauty)；全球健康清洁(Global Health and Grooming)；全球织物和家居护理(Global Fabric and Home Care)。
Lafley在一份声明中称：“我们预计，此架构将有助于我们进行更快的品牌全球化扩张和产品创新，以获得消费者的青睐。”(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫/高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。