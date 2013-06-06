《热点透视》德国投资持续不振，工业前景堪虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 张明钧
路透伦敦6月5日 - 德国是公认的欧洲经济强国，但恐有外强中乾之嫌。多年来，德国企业资本支出一直处于偏低水准，已然对该国的工业前景造成伤害。虽然实质国内生产总值(GDP)较2008年初的危机前高点多出1.3%，但实质设备投资仍低于当时水准，更为甚者，是实质设备投资已经连续六季下滑。
这当中有许多理由。雷曼破产不久的投资急冻是受到景气因素影响。之后的欧元危机加深了更多重大不确定性，让企业态度趋于极度保守。
讽刺的是，投资持续不振可能是德国就业市场亮丽表现下的牺牲品。由于技术人才即将出现短缺，加上政府提供奖励政策，企业可能因此不去裁减不必要的劳工，而为了应付高于必须水准的薪资成本，企业能想到的办法之一就是控制资本支出。
景气循环因素只是当中部分原因。投资减少的幅度事实上可谓史上所罕见。其减少的幅度及持续下滑的时间都一再地让预测人士感到意外。自2010年初以来，德国内需和整体出口多数时间一直呈现成长，低成本信贷供给无虞，且单位劳动成本也获得控制。
再者，目前的资本支出冻结，更强化了一个令人不安的长期趋势。德国投资已经有超过10年时间低于欧洲平均水准。资本形成总额(gross capital formation)相当于国内生产总值(GDP)的比例已经从1990年代初期的23%降至今日的17%。
欧元危机终究会有过去的时候。到那时被压抑的需求应该会引发一波暂时性的投资热潮。然而过去20年来，景气复苏循环的力道总是相当薄弱，不足以扭转长期的投资下滑趋势。目前难以见到未来情势会有所转变的理由。
对于工业比重高于平均水准、且人口老龄化的德国而言，这样的状况令人忧心。唯有持续更新手上的资本存量，才能够维系工业基础的领先优势。德国投资表现不尽人意，不但令人质疑其实质经济力道，更重要是其未来前景也将不无疑问。(完)
新闻背景：
德国2013年第一季实质固定资本形成总额较前季下滑1.5%，设备投资下滑0.6%，且已经是连续六季萎缩。过去20年来，投资占GDP比重已从23%降至17%。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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