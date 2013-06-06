《全球市场》亚洲股市跌至2013年新低，因美联储刺激政策走向不明令市场紧张

“美元长期强势前景仍然未改，因为就业岗位若继续增加，美联储最终将会开始削减刺激力度，而日本央行将扩大基础货币。目前市场信心十分悲观，但也难以看到美元抛售加剧。”东方汇理银行外汇主管Yuji Saito说。

欧元/美元 持稳于1.3092附近，尽管数据不佳，但欧元仍显现出韧性。

欧洲股市周三跌至六周低点，之前数据显示欧元区5月企业活动减弱，4月零售销售数据也表明消费者需求疲弱。

数据让欧洲央行面临采取进一步行动以刺激经济成长的压力，但市场主流看法仍然认为央行在周四会议上将维持货币政策不变。

美国原油期货 持稳于每桶93.75美元附近，布兰特原油期货 跌0.2%至102.83。(完)