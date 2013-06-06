《全球市场》亚洲股市跌至2013年新低，因美联储刺激政策走向不明令市场紧张

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“美元长期强势前景仍然未改，因为就业岗位若继续增加，美联储最终将会开始削减刺激力度，而日本央行将扩大基础货币。目前市场信心十分悲观，但也难以看到美元抛售加剧。”东方汇理银行外汇主管Yuji Saito说。
欧元/美元 持稳于1.3092附近，尽管数据不佳，但欧元仍显现出韧性。
欧洲股市周三跌至六周低点，之前数据显示欧元区5月企业活动减弱，4月零售销售数据也表明消费者需求疲弱。
数据让欧洲央行面临采取进一步行动以刺激经济成长的压力，但市场主流看法仍然认为央行在周四会议上将维持货币政策不变。
美国原油期货 持稳于每桶93.75美元附近，布兰特原油期货 跌0.2%至102.83。(完)
(编译 兰秀娟/梁睿雪/郑茵 审校 张涛/侯向明/王丽鑫)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。