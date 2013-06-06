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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 12:15 BJT

东京汇市：美元兑日圆受日股跌势拖累，澳元面临沉重压力

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3101    1.3093     +0.06     -0.70    1.3194
 美元/日圆                      99.09     99.06     +0.03    +14.24     86.74
 欧元/日圆                     129.82    129.70     +0.09    +13.42    114.46
 美元/瑞郎                     0.9407    0.9422     -0.16     +2.75    0.9155
 英镑/美元                     1.5408    1.5403     +0.03     -5.19    1.6251
 美元/加元                     1.0348    1.0344     +0.04     +4.30    0.9921
 澳元/美元                     0.9458    0.9539     -0.85     -9.00    1.0393
 新西兰元/美                   0.7920    0.7969     -0.61     -4.38    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.710    94.460     -0.79     +3.97    90.130
 新西兰元/日                   78.500    78.940     -0.56    -44.26   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.68    152.58     +0.07     +8.42    140.82
 澳元/新西兰                   1.1929    1.1959     -0.25     -4.87    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 侯向明)
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