中国债市动态：资金价格飙升带动短券收益率继续领涨，流动性预期趋紧

路透上海6月6日 - 中国银行间市场资金持续紧张，但未见央行有明显的伸出援手之意，致现券市场周四依旧承压，其中短融等短端收益率领涨，曲线进一步平坦化。

交易员指出，目前市场对未来流动性的谨慎预期渐重，短券走势不乐观；长券后市，则要关注周末将要公布的各项经济数据。

今日央行公开市场在发行110亿元人民币央票的同时，仍进行了100亿元的28天期正回购操作。据此计算，本周将净投放1,600亿元。而银行间市场质押式回购隔夜加权利率 早盘仍突破6%，创逾一年来新高；七天和14天品种最新价格亦均超过5.2%。

北京一银行交易员表示，资金紧张导致“很多人都抛债了，都不管收益率了，比如说短融之类的。”

相对而言，国债等利率产品收益率虽也有一定程度走升，但幅度则明显逊色。“3年国债(收益率)大概上了2bp，7年上了1bp。”上海一银行交易员称。

本周六和周日(8日-9日)，海关和统计局将公布5月进出口贸易数据，以及工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据。

另外，今天农发行六个月贴现金融债未招满，也从侧面反映出资金紧张情况下，短券压力沉重。

农业发展银行周四招标的六个月期贴现金融债未能招满，为近一年来利率债首见；中标收益率3.4493%亦落在可投标区间上限。银行间市场资金面紧张情势加剧，而央行公开市场操作进一步明确流动性收紧信号，导致机构对该期新债兴趣缺缺。