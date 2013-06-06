中国债市动态：资金价格飙升带动短券收益率继续领涨，流动性预期趋紧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月6日 - 中国银行间市场资金持续紧张，但未见央行有明显的伸出援手之意，致现券市场周四依旧承压，其中短融等短端收益率领涨，曲线进一步平坦化。
交易员指出，目前市场对未来流动性的谨慎预期渐重，短券走势不乐观；长券后市，则要关注周末将要公布的各项经济数据。
今日央行公开市场在发行110亿元人民币央票的同时，仍进行了100亿元的28天期正回购操作。据此计算，本周将净投放1,600亿元。而银行间市场质押式回购隔夜加权利率 早盘仍突破6%，创逾一年来新高；七天和14天品种最新价格亦均超过5.2%。
北京一银行交易员表示，资金紧张导致“很多人都抛债了，都不管收益率了，比如说短融之类的。”
相对而言，国债等利率产品收益率虽也有一定程度走升，但幅度则明显逊色。“3年国债(收益率)大概上了2bp，7年上了1bp。”上海一银行交易员称。
本周六和周日(8日-9日)，海关和统计局将公布5月进出口贸易数据，以及工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据。
另外，今天农发行六个月贴现金融债未招满，也从侧面反映出资金紧张情况下，短券压力沉重。
农业发展银行周四招标的六个月期贴现金融债未能招满，为近一年来利率债首见；中标收益率3.4493%亦落在可投标区间上限。银行间市场资金面紧张情势加剧，而央行公开市场操作进一步明确流动性收紧信号，导致机构对该期新债兴趣缺缺。
剩余期限约6.64年的固息国债130003券最新成交 在3.4000%，上日尾盘为3.3900%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。