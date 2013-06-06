《国际主要央行公开市场操作一览》--6月6日

路透上海6月6日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/5 买入公债 15.36 02/15/2036 - 05/15/2043

6/4 买入公债 33.26 08/15/2020 - 02/15/2023

6/3 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

5/31 买入公债 50.16 05/31/2017 - 02/28/2018

5/30 买入公债 15.34 02/15/2036 - 05/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年5月13日-2013年6月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约270亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 虽然近期缩小购债计划规模的言论在抬头，但多位联储官员希望先看到美国经济复苏的更多迹象。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，自4月中以来美国经济“小幅至温和扩张”，但企业招聘仍较为迟滞。褐皮书称，消费者支出增加，楼市继续显现增强的迹象。之前的报告称经济“温和”成长，因此此次褐皮书增加了“小幅”一词，暗示经济有所减弱。

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示，美联储准备进行评估，并有可能改变大规模货币刺激措施。费希尔对美联储的购债计划持批评态度。费希尔周二并未再次呼吁央行立即缩减每月850亿美元的买债计划，尽管他重申其担忧。他表示，今年货币政策协助推升通胀至高于美联储2%目标的可能性虽然“极低”，但买债计划，“充其量是像在推绳子一样的徒劳无功，从坏处想，将助长通胀预期，最终船上将燃起通胀的熊熊火焰。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/4 七天期反向交易 1,030.20 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,970.00 0.07%

《本周主要新闻》

-- 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，受欧洲央行宽松的货币政策和海外需求推动，欧元区经济今年稍晚有望复苏。“欧元区经济形势仍带来挑战，但出现一些可能企稳的迹象。我们的基本预测仍然是，经济在年内稍晚将开始逐步复苏，”德拉吉在为国际货币会议准备的演讲稿中这样写道。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 69,280

上周三 71,930

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当期变化 -2,650

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行将尽可能地降低公债市场波动性，以便对长期收益率施加强有力的下行压力。他在日本参议院金融事务委员会讲话时称，央行不会容许波动性上升，随着央行买入更多公债，扩大后的量化宽松政策影响将会增强。

--日本央行周四表示，基于扩大后的量化宽松计划，6月将分八到十次买进长期公债。目前日本央行正微调市场操作以降低波动。根据一则声明，日本央行称总购买量将超过7兆(万亿)日圆，但会根据市场走势来调整规模。在日债市场近期剧烈波动后，债券交易员周三要求日本央行提高购债频率。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行1,661亿台币存单，若相较存单到期金额1,662亿，存单发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行4,197.2亿台币存单，若相较存单到期金额4,195.2亿，存单发行余额增2亿。