《中国重要政经日程》--6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
============================今天重要政经日程=======================
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日。
中国产业改革发展年会在北京举行。
============================近日重要政经日程=======================
6/7(五)
国家主席习近平在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国奥巴马总统举行会晤，至周六。
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
6/22(六)
全国企业文化年会在北京举行，至23日。
6/26(三)
21世纪资产管理年会暨第六届中国资产管理在上海召开。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李文科)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。