中国货币市场：隔夜利率升至逾16个月高点，总量收敛后资金在途令机构略恐慌

路透北京6月6日 - 中国银行间市场周四质押式回购利率 跳涨，早盘隔夜加权利率已升至逾16个月来的新高。市场人士表示，财税缴款、昨日存款准备金清算补缴等因素相继收敛市场流动性后，央行公开市场投放的助益有限，当前资金在途的不确定性让部分机构略有恐慌，资金拆入难度非常大。

“资金很紧，应该是总量缩减后结构性的问题所致，”北京一国有银行资深货币交易员称，“资金在途波动，你也不见钱，我也不见钱，不确定性很大，大家都非常谨慎。”

他进一步指出，当前隔夜利率在6%以上一定是短期现象，月中资金面紧张情况会有所改善，但不会特别明显。

上海一资深市场人士亦表示，今日在无明显流动性收敛因素扰动的情况下，资金面更显紧，市场情绪或在其中发挥了推波助澜的作用，现在“只能熬过去”。

隔夜利率最近一次触及6%以上的水平还是在2012年春节前。当时，中国人民银行公开市场逾10年后再次开展逆回购操作解救资金困局。

当前，市场已是一片“哭穷”之声，然目前来看，未来有类似流动性补充的可能性小，管理层近期在传递更明确的数量收缩信号。

央行公开市场今日进行100亿元人民币28天期正回购操作，还招标发行了110亿元三个月期央票。据此计算，央行本周将净投放1,600亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 6.0262 4.7369 +128.93 七天 5.2122 4.7987 +41.35 14天 5.3173 4.9316 +38.57 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 25.4300 3.0200 +2,241.00 七天 4.9100 4.6900 +22.00 14天 4.8000 4.3100 +49.00 回购定盘利率 其中:隔夜 5.9200 4.6800 +124.00 七天 5.1500 4.7400 +41.00 14天 5.2300 4.9140 +31.60 Shibor 其中:隔夜 5.9820 4.6230 +135.90 七天 5.1370 4.7390 +39.80 三个月 3.8938 3.8838 +1.00 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)