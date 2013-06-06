中国汇市：人民币早盘小幅回落，市场力量对汇率影响逐渐增强

* 人民币早盘小幅走软，与中间价反向

* 中间价引导作用似有弱化

* 市场力量对汇率影响逐渐增强

* 大行积攒美元头寸后价格控制能力提升

路透北京6月6日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走软。中间价略微高开，但市场延续近期购汇偏多的趋势。交易员指出，大行近来已积累较大美元头寸，对市场价格控制能力明显提高，相反中间价的引导作用则稍有减小，体现即期汇率中市场的决定力量正在逐渐增强。

上海一股份行交易员表示，感觉大行近期应该已持有很多美元头寸，“想要砸（美元价格）下去很容易，想要再买一点起来也很容易。而央行这几天基本没有干预，市场很均衡了。前几天中移动、中石化等大型央企都出来购汇，现在日内(美元)还是保持偏上行的走势。”

他补充说，当前市场价格走势和中间价走势“有一点脱离”，在中间价变动小的时候基本不理，只是像在本周二大幅高开的时候才会相应波动，从日内价格上看市场力量体现得更加明显。但当前供求基本均衡的市场形势“很微妙”，不知后期中间价还会有什么大的动作。

北京时间12:29，人民币兑美元即期报6.1313元，上日收报6.1278元。今日人民币兑美元中间价 为6.1737元，上日中间价为6.1757元。

美国一些参议员周三提出立法议案，给予政府新的工具反对汇率操纵。此举主要针对中国；而美国总统奥巴马与中国国家主席习近平几天后就要举行非正式会面。

中国央行最新发布的2013年中国金融稳定报告称，要完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，更大程度上发挥市场在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

东京汇市美元兑日圆周四小升，继续跟随日本股市，日股周三大跌令美元承压，随后令人失望的美国数据令美元跌1%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2496/42，上日尾盘为6.2500。

北京时间12:29，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1290/20元，上一交易日尾盘报6.1283元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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