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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 12:58 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元的跌势继续，料下测0.9388

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* 澳元兑美元持续下滑，触及新低0.9435，盘中下跌1.0%

* 买兴几乎无法抵挡卖盘

* 市场目前预计汇价将测试2011年10月所及低位0.9388，因为负面人气掌控大局

* 赶在美国非农就业报告出炉前的买盘将给汇价带来支撑，但要稍后才会出现

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