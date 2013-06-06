中国房地产：房产泡沫不轻但短期不会破裂，京沪房价降不下来--万科董事长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月6日 - 中国最大房地产公司--万科 董事长王石周四在上海表示,目前中国房地产市场确实存在泡沫，而且泡沫不轻；但是短期内泡沫破裂不太可能，尤其是北京和上海等特大型城市的房价不会下降。
3月他曾出言警告中国房地产存在明显泡沫。而今日他在出席城市土地学会会议时重申了泡沫论，但同时亦强调，大城市聚集了大量的教育和医疗资源，每年常住人口新增数十万计，因此仍会吸引相当多人在当地购房置业。
“在目前水平，泡沫破裂是不可能的，北京上海的房价降不下来，他们现在的问题不是如何跌下来，而是如何涨地慢一点。”他指出。
他表示，类似教育、医疗、基础设施等主要集中在中心城市，这在中西部地区尤为明显，中西部省份50%经济资源都集中在省会城市，所以若在中西部地区投资房地产市场，省会城市可能是唯一选择。
若以房价收入比（房价／城市居民家庭年收入）指数来看，中国房价确实偏高。国际上，房价收入比不超过10倍，而国内北京和上海分别为29.4倍和27.8倍，深圳24倍。
王石认为，中国市场非常大，需要分地区来分析，不能一概而论。从大多城市来看，房价收入比尚在可承受范围之内。
他还表示，万科未来仍会坚持以满足刚性需求为主的战略，供应的主流房型将是60-80平米。中国住宅市场正在进行转型，住宅小型化将是未来一个趋势。除此之外，绿色环保和节能亦是一个主流趋向。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。