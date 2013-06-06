《全球主要央行动态》--6月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月30日-6月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，自4月中以来美国经济“小幅至温和扩张”，但企业招聘仍较为迟滞。褐皮书称，消费者支出增加，楼市继续显现增强的迹象。之前的报告称经济“温和”成长，因此此次褐皮书增加了“小幅”一词，暗示经济有所减弱。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示，美联储准备进行评估，并有可能改变大规模货币刺激措施。费希尔对美联储的购债计划持批评态度。费希尔周二并未再次呼吁央行立即缩减每月850亿美元的买债计划，尽管他重申其担忧。他表示，今年货币政策协助推升通胀至高于美联储2%目标的可能性虽然“极低”，但买债计划，“充其量是像在推绳子一样的徒劳无功，从坏处想，将助长通胀预期，最终船上将燃起通胀的熊熊火焰。”

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，放缓购债步伐并不表明收紧美国货币政策，这样做有助于让金融市戒掉对美国联邦储备理事会(美联储/FED)超宽松政策的依赖性。乔治表示，放缓购债步伐是“货币政策的下一步合适举措”。乔治一直是美联储购债计划的坚决反对者，今年每次联储会议，她都对该计划投了反对票。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦周一表示，可能会对“大而不能倒”的银行实施更加严格的借款限制，表明其支持在巴塞尔标准基础上对银行施加更多要求。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一称，仍认为若经济持续改善，资产购买可能在夏季放慢速度，年底前结束；但必须密切关注通胀，因为抑制通胀的因素仅是暂时性的，但如果通胀持续保持低位，可能成为持续购债的论据。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，受欧洲央行宽松的货币政策和海外需求推动，欧元区经济今年稍晚有望复苏。“欧元区经济形势仍带来挑战，但出现一些可能企稳的迹象。我们的基本预测仍然是，经济在年内稍晚将开始逐步复苏，”德拉吉在为国际货币会议准备的演讲稿中这样写道。

意大利央行总裁维斯科周五表示，部分意大利银行业者可能面临困难，而股东必须准备好稀释股权并鼓励合并。维斯科在一场对当地银行业的演说中指出，意大利银行业被欧元区主权债务危机及接踵而来的经济衰退给削弱，“如今部分业者面临陷入困境的风险”。他呼吁银行业股东准备放弃股利，“并接受控制权遭稀释，必要时鼓励与同业合并。”

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行将尽可能地降低公债市场波动性，以便对长期收益率施加强有力的下行压力。他在日本参议院金融事务委员会讲话时称，央行不会容许波动性上升，随着央行买入更多公债，扩大后的量化宽松政策影响将会增强。

日本央行周四表示，基于扩大后的量化宽松计划，6月将分八到十次买进长期公债。目前日本央行正微调市场操作以降低波动。根据一则声明，日本央行称总购买量将超过7兆(万亿)日圆，但会根据市场走势来调整规模。在日债市场近期剧烈波动后，债券交易员周三要求日本央行提高购债频率。

**中国**

中国央行发布的2013年中国金融稳定报告称，今年中国银行业应妥善化解相互拖欠和相互担保严重的企业风险，防止资金链断裂。加大对存量不良贷款的化解力度，夯实资产质量基础。

中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。他还表示，目前中国正在稳步推进利率市场化，综合目前中国的经济来看，现在是促进利率开放的一个好时机。

**澳洲**

澳洲央行周二维持指标利率在2.75%的记录低点不变。市场先前普遍预期央行会按兵不动，因为该行一个月前刚刚降息。澳洲央行在举行月度政策会议后宣布上述决定。分析师先前大多预计央行本周会维持利率稳定，不过许多人仍预期央行在未来数月会进一步放宽政策。