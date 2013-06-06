中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月6日 - 中国财政部周四公告，将于下周五(14日)招标发行总额150亿元人民币贴现国债，期限为九个月(273天)。
刊登在财政部网站的公告显示，该债将以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，将不进行甲类成员追加投标。
此为今年第四期贴现国债，将于6月14日招标，6月17日开始计息，6月17日至6月19日进行分销，6月21日起上市交易，将于2014年3月17日(节假日顺延)按面值偿还。(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。