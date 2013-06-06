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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 13:45 BJT

中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月

路透上海6月6日 - 中国财政部周四公告，将于下周五(14日)招标发行总额150亿元人民币贴现国债，期限为九个月(273天)。

刊登在财政部网站的公告显示，该债将以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，将不进行甲类成员追加投标。

此为今年第四期贴现国债，将于6月14日招标，6月17日开始计息，6月17日至6月19日进行分销，6月21日起上市交易，将于2014年3月17日(节假日顺延)按面值偿还。(完)

参看详情,请点选中国财政部网站(here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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