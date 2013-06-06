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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 13:51 BJT

台湾股市：收跌85.77点至五周收盘低位，尾随部分地区股市的颓势

路透台北6月6日 - 台湾股市周四收跌1.1%至五周收盘低位，尾随部分地区股市的颓势。

　　加权股价指数 收跌85.77点，报8,096.14点，为5月初以来最低收位，且为连续第四日下跌。

电子类指数 和金融保险类指数 双双跌约1%。

初步数据显示，大盘成交值 为773.08亿台币，上交易日为778.99亿。(完)
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