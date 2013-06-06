背景资料: 中国人民银行二季度公开市场操作一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
1、以下为中国人民银行2013年第二季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三个月期(%) 预估值 (亿元人民币) 5/9 100 2.9089 2.8%-2.9%居多 5/14 270 2.9089 持平 5/16 170 2.9089 持平 5/21 100 2.9089 持平 5/23 60 2.9089 持平 5/28 70 2.9089 持平 5/30 150 2.9089 持平 6/4 70 2.9089 持平 6/6 110 2.9089 持平 2、以下为央行2013年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 4/2 300 2.75 -- 4/9 300 2.75 -- 4/11 460 2.75 -- 4/16 580 2.75 -- 4/18 430 2.75 -- 4/23 100 2.75 -- 4/25 180 2.75 -- 5/2 300 2.75 -- 5/7 550 2.75 -- 5/9 370 2.75 -- 5/14 520 2.75 -- 5/16 400 2.75 -- 5/21 90 2.75 -- 5/23 50 2.75 -- 5/28 120 2.75 -- 5/30 130 2.75 -- 6/4 140 2.75 -- 6/6 100 2.75 -- 注: 浏览央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。