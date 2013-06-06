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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 14:45 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶跌3%至248.8日圆，因股市下跌及日圆走强

路透6月6日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶合约周四下跌0.3%，报每公斤248.8日圆，因股市下跌及日圆走强。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
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